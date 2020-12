गेल्या तीन महिन्यांतील दहा घरफोड्यांचा अखेर छडा; चौघांना अटक

सांगली : घरफोडी करणाऱ्या टोळीस स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने जेरबंद असून, या टोळीकडून दहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत. त्यांच्याकडून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह 3 लाख 63 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. संशयितांकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अटक करण्यात आलेले चौघेही संशयित रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. अतिरेकी ऊर्फ आकाश श्रीकांत खांडेकर (वय 22, रा. राणाप्रताप चौक सांगलीवाडी), अक्षय धनंजय पोतदार (20, रा. पाण्याच्या टाकीजवळ, मालगाव रोड, सुभाषनगर, मिरज), विजय संजय पोतदार (23, रामकृष्णनगर, इगल लाईट हाऊसजवळ, कुपवाड) आणि रोहित गणेश कोळी (20 रा. हरिपूर रोड विनायक पार्क, साई मंदिराजवळ, सांगली) अशी त्यांची नावे आहेत. अधिक माहिती अशी, की घरफोडीच्या गुन्ह्यातील संशयितांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश श्री. गेडाम, अप्पर अधीक्षक मनिषा दुबुले यांनी दिले आहेत. त्यानुसार एलसीबीचे निरीक्षक सर्जेराव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली खास पथक तयार करण्यात आले आहे. काळावाट परिसरात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अतिरेकी खांडेकर व त्याचे साथीदार पैशांवरून भांडणे करत असल्याची माहिती एलसीबीचे पोलिस संतोष गळवे यांना मिळाली. पथकाने तत्काळ छापा टाकला. चौघांनाही ताब्यात घेतले असता, त्यांच्याकडे सोन्या-चांदीचे दागिने, तीन घड्याळे, रोख रक्कम, मोबाईल, दुचाकी असा मुद्देमाल सापडला. त्याबाबत विचारणा केली असता, संशयितांनी गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत दहा घरफोड्या केल्याचे उघड झाले. कारवाईत सहायक निरीक्षक रवीराज फडणीस, अरूण औताडे, निलेश कदम, मेघराज रूपनर, महादेव धुमाळ, संदीप पाटील, संदीप नलावडे, राहुल जाधव, वैभव पाटील, संतोष गळवे, अजय बेंदरे, अरूण सोकटे, बजरंग शिरतोड, निसार मुलाणी यांचा सहभाग होता. या घरफोड्या उघडकीस

वखारभागातील बंद फ्लॅटमधून सोन्या-चांदीचे दागिने, आरवाडे पार्कमधील बंगल्यातून घड्याळे आणि मोबाईल, बायपास रस्त्यावरील दुकानातून रोकड, शामरावनगरमधील बंद घरातून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड, यशवंतनगर बंगल्यातून चांदीची भांडी, रिंगा, रोकड, विनायकनगरमधून घरातून सोन्याचे दागिने, देवपुजेचे साहित्य, यशवंतनगर येथील पद्मावती मंदिरातूनही दानपेटीतील पैसे आणि मंगळसुत्र, माधवनगर येथील बंद घरातून सोन्याचे दागिने आणि देवपुजेचे साहित्य, रमामातानगर येथील घरातून सोन्याचे दागिने, आकाशवाणी केंद्राजवळील बंद घरातून चांदीचे दागिने चोरल्याची कबुली संशयितांनी दिली. चोरीचे दागिने घेऊन ते विक्रीसाठी जणार होते, तोच पोलिस पथकाने त्यांना जेरबंद केले. रेकॉर्डवरील गुन्हेगार

अतिरेकी खांडेकर याच्यासह चौघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर यापूर्वी कुपवाड, संजयनगर, सांगली ग्रामीण, मिरज शहर, महात्मा गांधी चौकी, विश्रामबाग, शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घरफोडी, दुचाकी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Two burglars exposed in sangli four persons arrested