गळती व बेसुमार पाणी उपशामुळे कळंबा तलावाची पाणी पातळी 19 फुटावर 

कोल्हापूर : गळती व बेसुमार पाणी उपशामुळे कळंबा तलावातील 30 टक्के पाणीसाठा कमी झाला. तलावाचे पात्र मोठ्या प्रमाणात कोरडे पडू लागले आहे. महापालिका व कळंबा ग्रामपंचायतीने तलावांमधील पाणी उपशाचे योग्य नियोजन केले नाही तर कळंबा गावाला ऐन उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, तलावाची पाणी पातळी 19 फुटांवर पोहोचली असून जलचरांचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी तलावांतून नऊ फूट पाणी उपसा करावा लागणार आहे.

यंदा मुबलक पाऊस पडल्यामुळे तलाव सहावेळा ओसंडून वाहिला. तलावात मुबलक साठा झाला होता. पाणी पातळी 27 फुटावर पोहोचली होती. मात्र पाच महिन्यांत महापालिकेने तलावांमधून बेसुमार पाणी उपसा सुरू ठेवला आहे. त्याचबरोबर बंधारा नजीक शाहू कालीन पाटामधील गळतीतून दररोज लाखो लिटर पाणीसाठा वाहून ओढ्या नाल्यात वाया जात आहे. त्यामुळे तलावाच्या पाणी पातळीत दिवसेंदिवस घट होत असून पाच महिन्यांत आठ फूट पाणीसाठा कमी झाला आहे. तलावांमधून दररोज सात एमएलडी पाणी उपसा केला जात आहे. त्यात निम्म्या शहरासाठी महापालिका सहा एमएलडी पाणी उपसा करत आहे. तर कळंबा ग्रामपंचायत 1 एमएलडी पाणी उपसा करत आहे. दरम्यान, नागरी वहिवाट, उद्योग व हॉटेल व्यवसायातून निर्माण होणारे सांडपाणी ओढ्या नाल्याद्वारे तलावात मिसळते.

दिवस उजाडल्यापासून मावळेपर्यंत पाळीव जनावरे मोठ्या प्रमाणात तलावात सोडली जातात. त्यामुळे पाणी प्रदूषण होते. तलावाचे काठ दलदलीने भरून गेले असून निर्माल्य, देव-देवतांचे फोटो, प्लास्टिक कचरा तलावाभोवती साचत आहे. महापालिका प्रशासनाने बैठक घेऊन कळंबा तलावातील पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. कळंबा गावासाठी राखीव पाणी साठा शिल्लक ठेवून उपसा करावा, गरज पडल्यास तलावातून पाणी उपसा बंद करण्याचा आहे. याबाबत महापालिकेशी ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहार केला आहे.

- सागर भोगम, सरपंच, कळंबा.

Web Title: Water level of Kalamba lake at 19 feet due to leakage and excessive water subsidence