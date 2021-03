कोल्हापूर : ट्रॅक्टरच्या अपघातात ऊस तोडणी महिला मजूर ठार, दहाजण जखमी

सेनापती कापशी (कोल्हापूर) : आज सकाळी कागल तालुक्यातील काळम्मा बेलेवाडी आणि वडगाव दरम्यान झालेल्या ट्रॅक्टर अपघातात ऊस तोडणी महिला मजूर ठार झाली. यामध्ये दहा जण जखमी झाले असून एक तरुण गंभीर आहे. यातील रुक्मिणी खांडेकर या महिला मजुराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तर मच्छिंद्र गुळवे यांची प्रकृती गंभीर आहे. इतर जखमी मजुरांना गडहिंग्लज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. दरम्यान, चालक पळून गेल्याने नाव समजू शकले नाही. कागल येथील छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस तोडणी मजुरांची टोळी काळम्मा बेलेवाडी येथून कसबा सांगावकडे उर्वरित ऊस तोडण्यासाठी रामगोंड आरगोंड पाटील (रा. कोगनोळी) यांच्या मालकीच्या ट्रॅक्टर मध्ये बसून आपल्या दैनंदिन साहित्यासह जात होते. यामध्ये आठ कुटुंबातील 21 ऊस तोडणी मजूर व त्यांची मुले होती. वडगाव हद्दीत खडक ओढ्याजवळ चालकाचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रस्ता पार करून शेतात जाऊन पलटी झाला. यात मजूर अडकले. हेही वाचा - कोल्हापुरात Covid 19 ची काय आहे स्थिती ; जाणून घ्या ग्राउंड रिपोर्ट यामध्ये महिला मजूर रुक्मिणी दिगंबर खांडेकर (वय 25 रा. ईळगाव ता. गंगाखेड, जि. परभणी) आणि मच्छिंद्रनाथ गुळवे गंभीर जखमी झाले. याशिवाय दहा जणांना हात, पाय, कंबर अशा ठिकाणी गंभीर दुखापत झाली. याची माहिती मिळताच शाहू कारखान्याच्या प्रशासनाच्यावतीने अधिकारी व कर्मचारी तसेच दोन गावचे लोक मदतीसाठी धावून गेले. तरुणांनी जेसीबीच्या मदतीने ट्रॅक्टर उचलण्याचे काम केले. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना त्वरित गडहिंग्लज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. पुढील उपाचारासाठी मच्छिंद्र गुळवे यांना कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले आले.

