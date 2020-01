राजस्थान नंतर कर्नाटक वर होतो ००७ गॅंगचा डोळा...

कोल्हापूर - राज्यस्थानमधील ००७ गॅंगचा म्होरक्‍या संशयित श्‍यामलाल पुनियासह त्याच्या साथीदारांनी कर्नाटकात आपले साम्राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्याचे गेल्या सहा ते सात महिन्यांत सारखे येणे-जाणे सुरू असल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासात पुढे आली. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी या संशयितांच्या संपर्कात आलेल्यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्याचे लोण महाराष्ट्रात पसरले आहे का ? किणी टोलनाक्‍यावर झालेल्या गोळीबाराच्या थरारानंतर पोलिसांनी राजस्थान येथील ००७ गॅंगच्या तिघा गुंडांना जेरबंद केले. गॅंगचा म्होरक्‍या संशयित श्‍यामलाल पुनिया, श्रवणकुमार मांजू आणि श्रीराम बिष्णोई अशी त्यांची नावे आहेत. यातील श्‍यामलाल व श्रवणकुमार हे दोघे जखमी झाल्याने त्यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती सुधारत आहे. श्रीरामला पेठवडगाव पोलिसांनी अटक केली. सध्या तो पोलिस कोठडीत आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. ही टोळी आमंली पदार्थाच्या तस्करीतही सक्रिय झाल्याची माहिती पुढे आली. त्याचे लोण महाराष्ट्रात पसरले आहे का, याची माहिती घेण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले आहे. वाचा - ईट का जवाब पथॅंर से... कोल्हापूर पोलिसांकडून जागेवर हिशेब चुकता सहा महिन्यांपासून फेऱ्या; संपर्कात असलेल्यांची चौकशी दरम्यान, तपासात म्होरक्‍या श्‍यामलालकडून टोळीचे सम्राज्य उत्तर कर्नाटकासह सीमा भागात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. गेल्या सहा ते सात महिन्यापासून तो व त्याचे साथीदार राजस्थान व पंजाब येथून मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणून तो हुबळीसह कर्नाटक परिसरात खर्च करत असल्याची माहिती पुढे आली. तो, हुबळीत २१ जानेवारीपासून होता. त्यावेळी त्याच्या संपर्कात आलेल्यांची सर्वांची चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे. तिघा संशयितांकडून सहा मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. त्याचीही या कामात मदत घेतली जात आहे. वाढदिवसासाठी लाखोंची उधळण टोळीचा म्होरक्‍या श्‍यामलालचा २१ जानेवारीला हुबळीत अलिशान वाढदिवस साजरा झाला. त्यासाठी १० ते १२ लाखांची उधळण केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्या अनुषंगानेही पोलिस माहिती घेत आहेत. तस्करीबाबत तपास टोळी राजस्थान, पंजाब आदी भागांत अमली पदार्थांची तस्करी करीत असल्याची माहिती तपासात पुढे आली. टोळीने त्याची तस्करी कर्नाटकासह महाराष्ट्रात केली आहे का, त्या अनुषंगाने संशयितांकडे पोलिस तपास

करीत आहेत.

