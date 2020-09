सोलापूरच्या ग्रामीण भागात 506 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज पुन्हा 506 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज तीन हजार 391 जणांची तपासणी केली. त्यामध्ये दोन हजार 885 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 506 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्या 506 जणांमध्ये 333 पुरुष तर 173 जणांचा समावेश आहे. आज कोकोनामुक्त होऊन 336 जण घरी पोहोचले आहेत. आज जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये आठ पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आतापर्यंत 20 हजार 884 जण कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामध्ये 12 हजार 879 पुरुष तर आठ हजार पाच महिलांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 572 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामध्ये 394 पुरुष आणि 178 महिलांचा समावेश आहे. कोरोनाबाधित झाल्यामुळे आजही सहा हजार 943 जण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत तर उपचार घेऊन बरे होऊन 13 हजार 351 जण सुखरुप घरी पोचले आहेत. आज घाडगे वस्ती देगाव (ता. पंढरपूर) येथील 75 वर्षाची महिला, समतानगर अक्कलकोट येथील 87 वर्षांचे पुरुष, नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 85 वर्षाचे पुरुष, भक्ती मार्ग पंढरपूर येथील 52 वर्षाची महिला, अनकढाळ (ता. सांगोला) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, खंडाळी (ता. माळशिरस) येथील 69 वर्षाचे पुरुष, बुधवार पेठ मोहोळ येथील 54 वर्षाचे पुरुष, भोसरे (ता. माढा) येथील 55 वर्षाचे पुरुष, बक्षीहिप्परगे (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 70 वर्षाची महिला, बागवान गल्ली अक्कलकोट येथील 65 वर्षाचे पुरुष तर पिराची कुरोली (ता. पंढरपूर) येथील 53 वर्षाच्या पुरूषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

Web Title: 506 new corona in rural areas of Solapur