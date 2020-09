सोलापूर शहरात 74 नवे कोरोनाबाधित; दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 532 अहवाल प्राप्त झाले असून त्यातील 458 अहवाल निगेटिव्ह आहेत. 74 अहवाल पॉझिटिव्ह असून दोन जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना मुक्त झालेल्या 41 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर महापालिका हद्दीतील कोरोना बाधितांची एकूण संख्या सात हजार 716 एवढी झाली आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत मृत पावलेल्या व्यक्तींची संख्या 450 झाली असून सध्या रुग्णालयात 818 जणांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना मुक्त झालेल्या सहा हजार 448 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आज नव्याने आढळलेल्या बाधितांमध्ये रेसिडेंट होस्टेल, बाळे येथील संतोष नगर, अशोक चौकातील पोलिस मुख्यालयाजवळ, अशोक चौकातील रामचंद्र एम्पायर, माधव नगर, एसआरपीएफ कॅम्प, मेहता रेसिडेन्सी, आरटीओ कार्यालयाजवळील मेहता रेसिडेन्सी, कुमठा नाका येथील न्यू आनंद नगर, विजापूर रोडवरील जय हिंद सोसायटी, दमाणी नगर येथील सोनी सिटी, उमा हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोडवरील लाबेश रेसिडेन्सी, हत्तुरे वस्ती येथील लक्ष्मण नगर, मजरेवाडी येथील रेवन सिद्धेश्वर नगर, सुभाष शहा नगर, होटगी रोड वरील शंकर नगर, जुळे सोलापुरातील वामन नगर, होटगी रोड वरील आसरा सोसायटी, यतीन खानाजवळ आमिर नगर, वांगी रोड वरील भूषण नगर, मरीआई चौक, लक्ष्मी पेठेतील शेटे नगर, रविवार पेठेतील जोशी गल्ली, एच ग्रुप जुना विडी घरकुल, सैफुल, जुळे सोलापुरातील गीता नगर, दमाणी नगर परिसरातील गवळी वस्ती, दक्षिण सदर बझार, गणेश नगर येथील लोकमंगल विहार, विमानतळाजवळील हत्तुरे वस्ती, दक्षिण कसबा, कर्णिक नगर, सात रस्ता, होटगी रोड वरील युनाइटेड ग्रीन, कसबा चौपाड, होटगी रोडवरील काडादी नगर, शेळगी, विजापूर रोडवरील इंदिरानगर, बुधवार पेठ, होटगी रोड वरील प्रयोग काडादी नगर, उत्तर कसबा येथील पांजरापोळ चौक, मुरारजी पेठ येथील धर्मश्री लाईन, सोनी नगर, अंत्रोळीकर नगर, विजापूर रोडवरील महालक्ष्मी नगर, उत्तर कसबा, एमआयडीसी रोड वरील नितीन नगर, गुलमोहर अपार्टमेंट, सिद्धेश्वर पेठ, जी ग्रुप जुना विडी घरकुल, हैदराबाद रोडवरील ऋषिकेश नगर, लष्कर येथील रामशंकर आपार्टमेंट, जुन्या वालचंद महाविद्यालयात जवळ याठिकाणी आज नव्याने कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत.



Web Title: 74 new corona blocks in Solapur city; Death of both