बार्शीत सोमवारी आढळले 56 कोरोनाबाधित; शहर-ग्रामीणमध्ये संसर्गाचा मोठा फैलाव, रुग्णसंख्येची 500 कडे वाटचाल 

बार्शी (सोलापूर) : बार्शी शहर आणि तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्णांचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून सोमवारी रात्री उशिरा प्राप्त झाला असून, सोमवारी 56 जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. शहरात 30 तर ग्रामीण भागात 26 रुग्ण आढळले. यामध्ये 31 पुरुष अन्‌ 25 स्त्रियांचा समावेश आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या 489 झाली असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी बी. टी. जमादार यांनी दिली. हेही वाचा : मास्क नाही वापरला, दंडापोटी मोजले साडेदहा लाख बार्शी शहर आणि तालुक्‍यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने कहर केला असून, दिवसेंदिवस रुग्ण बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. आरोग्य विभागाने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले आहेत. सोमवारी शहरातील घोडके प्लॉट एक पुरुष, एक स्त्री, वाणी प्लॉट एक स्त्री, हिरेमठ हॉस्पिटल एक स्त्री, झाडबुके मैदान एक स्त्री, नाळे प्लॉट दोन पुरुष, सुभाषनगर दोन पुरुष, एक स्त्री, पोलिसलाइन एक स्त्री, स्वराज कॉलनी तीन स्त्रिया, भवानी पेठ एक स्त्री, एक पुरुष, राऊत चाळ दोन पुरुष, तीन स्त्री, खुरपे बोळ दोन पुरुष, तुळजापूर रोड एक पुरुष, 1 स्त्री, चोरमुले प्लॉट एक स्त्री, शेळके प्लॉट एक पुरुष, देसाई प्लॉट एक पुरुष, दत्तनगर एक स्त्री, मुळे प्लॉट एक स्त्री असे 27 जण कोरोनाबाधित आढळले. हेही वाचा : ब्रेकिंग ! "हे' मंत्री म्हणाले...सोलापुरात पुन्हा कडक लॉकडाउन होणार नाहीच ग्रामीण भागात दडशिंगे एक पुरुष, गुळपोळी एक पुरुष एक स्त्री, कुसळंब एक पुरुष, एक स्त्री, वैराग दोन पुरुष, एक स्त्री, मुंगशी एक पुरुष, तडवळे एक पुरुष, जामगाव सात पुरुष, सात स्त्रिया, शेळगाव एक पुरुष, चिंचोली एक पुरुष असे 26 जण कोरोनाबाधित आढळले. कोव्हिड सेंटर, हॉस्पिटल येथे 219 जणांवर उपचार सुरू असून आतापर्यंत 131 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तालुक्‍यात नऊजणांचा मृत्यू झाला असून कोरोना रुग्णांची संख्या 489 झाली आहे, असे डॉ. जमादार यांनी स्पष्ट केले. शहर व तालुक्‍यात कोरोना संसर्गाचा मोठा फैलाव झालेला दिसत असून, बरोबरीने रुग्णांच्या संख्येतही भर पडत आहे. नागरिकांमध्ये वाढती रुग्णसंख्या पाहता भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरोग्य प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत, अशी चर्चा सुरू आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Barshi 56 corona positive cases were found on Monday