केंद्राने वेळीच मदत दिली तर मदत मागण्याची वेळ येणार नाही : मुख्यमंत्री ठाकरे 

सोलापूर : केंद्राने राज्याची वेळेत देणी द्यावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोलापूर दौऱ्यावर केली. सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या पाहणी दौऱ्यात मुख्यमंत्री ठाकरे अक्कलकोट येथे पत्रकारांशी बोलताना हे वक्तव्य केले. राज्यात पावसामुळे शेतीचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. याची पाहणी करण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्ष व सरकारमधील मंत्रिमंडळ दौऱ्यावर आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज बारामती दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी, केंद्राची वाट न पाहता राज्याने तत्काळ मदत करावी. प्रत्येक वेळी केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून मदत मागू नये, असे विधान केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रावर निशाणा साधत, केंद्राने वेळीच देणी दिली तर मदत मागण्याची वेळ येणार नाही, असेही ठाकरे म्हणाले. दरम्यान, सरकारने मदत दिली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.

