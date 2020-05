उर्जा क्षेत्राचे होणार खासगीकरण

सोलापूर - केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात वीज बिल कायदा आणि उर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी व त्याचा निषेध म्हणून उद्या (सोमवारी) राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण कंपनीतील कमर्चारी, अभियंते काळ्या फिती लावून या घटनेचा निषेध व्यक्त करुन काळा दिवस पाळणार आहेत. केंद्र सरकारने खासगीकरणाचे धोरण प्रसिद्ध केल्यापासून वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून याचा विरोध करण्याचे नियोजन केले जात आहे. केंद्र सरकारचा हा डाव उधळून लावण्याचे नियोजन सर्व संघटनांनी केले आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे सामान्य, शेतकरी, औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. या नव्या धोरणामुळे उर्जा क्षेत्रातील राज्याच्या अधिकारांना पूणर्पणे कात्री लागणार आहे. याबाबतचे सर्व अधिकार केंद्राकडे एकवटणार आहेत. केंद्र सरकारचे हे धोरण खासगी कंपन्यांना पोषक असे आहे. देशात कोरोनासारखे संकट आले असताना अशा स्थितीत हे धोरण राबविण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. पाच जूनपर्यंत या धोरणाच्या बाबतीत हरकती व तक्रारी दाखल करण्यास केंद्र सरकारने अवधी दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निणर्याला विरोध करण्याची पहिली पायरी म्हणून उद्या (सोमवारी) काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाणार आहे. त्याशिवाय जे जिल्हा रेड झोनमध्ये नाहीत, त्याठिकाणी सोशल डिस्टंसिंग पाळून आंदोलन करण्याचे नियोजन सबोर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशनने केल्याचे सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी सांगितले.

