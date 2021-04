लसीकरणाची की कोरोना विस्फोटकाची केंद्रे? तोबा गर्दी व गोंधळ तरी प्रशासनाला नाही गांभीर्य !

सोलापूर : शहरातील काही लसीकरण केंद्रांसमोर लस टोचून घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची तोबा गर्दी पाहायला मिळत आहे. सकाळी आठपासून रांगेत उभारूनही डॉक्‍टर वेळेवर येत नसल्यामुळे काही केंद्रांवर गोंधळ उडत असून, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत आहे. ही लसीकरण केंद्रे कोरोना विस्फोटास कारणीभूत ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जुने विडी घरकुल परिसरातील महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्र येथे दररोजच लसीकरणासाठी तोबा गर्दी पाहावयास मिळत आहे. हा परिसर कामगारबहुल व अशिक्षित नागरिकांचा असल्याने सोशल डिस्टन्सिंग व मास्कबाबत त्यांच्यामध्ये गांभीर्य दिसून येत नाही. 45 वयापुढील नागरिकांसाठी सध्या लसीकरण सुरू असल्याने अनेक वृद्ध महिलाही रांगेत उभारलेल्या दिसून येतात ते ही घोळका करून. या केंद्रावर मनुष्यबळाचा तुटवडा असून, रांगेतील नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळावयास सांगणारा एकही कर्मचारी दिसून येत नाही. या केंद्रावर एक अधिकारी, कोरोना रजिस्ट्रेशन करणारे दोन कर्मचारी, लस देणारी एक परिचारिका व शिपाई असे कर्मचारी असून, त्यांनाही या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे जिकिरीचे जात आहे. प्रत्येक केंद्रावर मुबलक प्रमाणात मनुष्यबळ नसल्यामुळे असे गोंधळाचे प्रकार घडत आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या नव्या आदेशामुळे गोंधळ

कालपर्यंत ऑनलाइन व ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या नागरिकांना लस दिली जात होती. मात्र ऑन द स्पॉट नोंदणीमुळे गोंधळ व गर्दीचे प्रकार वाढत असल्याने महापालिका आयुक्तांनी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन बंद करून फक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलेल्या नागरिकांना आजपासून लस दिली जाणार असल्याचे आदेश काढले. त्यामुळे काल (शनिवारी) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलेले नागरिक लसीकरण केंद्रांवर गेले असता, शनिवारी स्पॉट रजिस्ट्रेशन केलेल्या नागरिकांनाच आज लस दिली जाणार असून, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलेल्या नागरिकांना उद्या (सोमवारी) येण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे. शहरातील साडेबारा लाख लोकसंख्येपैकी या टप्प्यामध्ये 45 वर्षांवरील 30 टक्के लोकांना मोफत लस टोचली जात आहे. एक- दोन केंद्रे सोडली तर बऱ्याच केंद्रांवर गोंधळाची परिस्थिती आहे. सकाळी नऊची वेळ मात्र प्रत्यक्षात अकरापासून होतेय लसीकरणाला सुरवात

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करताना सकाळी नऊ ते 11 यादरम्यान वेळ निवडली असतानाही प्रत्यक्षात केंद्रावर 11 नंतरच लसीकरणाला सुरवात होत असल्याने सकाळी आठपासून लसीकरणासाठी नागरिकांना रांगेत ताटकळत उभारावे लागत आहे. परिणामी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत आहे. विडी घरकुल महापालिका आरोग्य केंद्रात रोजच गोंधळाची परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे. डॉक्‍टर वेळेवर कधीच येत नाहीत. त्यामुळे लसीकरणाला उशिरा सुरवात होते. येथे कर्मचारी कमी असल्यानेही गर्दीवर नियंत्रण मिळवता येत नाही. अशिक्षितांचा परिसर आहे. वृद्ध महिलांना सोशल डिस्टन्सिंग व मास्कचे गांभीर्य कळत नाही. त्यामुळे गर्दी व गोंधळाची परिस्थिती पाहता, येथे कोरोनाचा फैलाव होण्याची भीती आहे. महापालिका आयुक्तांनी मध्यंतरी भेट देऊन येथील कर्मचारी व डॉक्‍टरांना समज देऊनही परिस्थितीत सुधारणा दिसून येत नाही.

- विठ्ठल कोटा,

नगरसेवक, प्रभाग क्रमांक 10

Web Title: Fear of spreading corona virus due to non compliance with social discrimination rules at vaccination centers