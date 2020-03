सोलापूरला गुडन्यूज : प्रयोगशाळेला मिळणार 50 लाखांची यंत्रसामग्री 

सोलापूर : सोलापुरातील डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात साकारणाऱ्या विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेत 50 लाख 35 हजार रुपयांची यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास आज वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कोरोनासह इतर विषाणूजन्य आजारांची चाचणी करण्यासाठी ही प्रयोगशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रयोगशाळेचा लाभ सोलापूरसह मराठवाड्यातील शेजारचे जिल्हे, कर्नाटकातील शेजारील जिल्ह्यांना होणार आहे.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या अनुदानातून ही प्रयोगशाळा होणार आहे. केंद्र व राज्य योजनेअंतर्गत या प्रयोगशाळेसाठी निधी दिला जाणार आहे. खरेदी केली जाणारी यंत्रसामग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची आवश्‍यकता नसल्याबाबत संचालनालयाने व महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करण्याची सूचनाही शासनाने केली आहे. ही यंत्रसामग्री खरेदीविषयक प्रक्रिया हाफकिन बायो-फार्मासुटिकल्स कार्पोरेशन यांच्याकडून केली जाणार आहे. यंत्रसामग्रीची खरेदी/पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.

