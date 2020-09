शहरातील 'एवढ्या' पुरुष व महिलांना झाला कोरोना ! शहरात अवघ्या 309 टेस्टमध्ये 51 पॉझिटिव्ह अन्‌ तिघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील चार हजार 662 पुरुषांना तर तीन हजार 291 महिलांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यातील तीन हजार 803 पुरुषांनी तर दोन हजार 757 महिलांनी कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आहे. दुसरीकडे आतापर्यंत 309 पुरुषांचा आणि 151 महिलांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. शहरातील कोरोना वाढू लागल्याने टेस्टिंग वाढवा, अशा सक्‍त सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासनाला दिल्या. धक्‍कादायक बाब म्हणजे दोन दिवसांच्या तुलनेत आज टेस्टची संख्या सुमारे 100 ते 123 ने घटली आहे. आज 309 संशयितांमध्ये 51 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून तिघांचा मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील 75 हजार 799 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील सात हजार 953 जणांना झाली कोरोनाची बाधा

शहरातील 460 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी; 933 रुग्णांवर हॉस्पिटलमध्ये उपचार

आतापर्यंत सहा हजार 560 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; आज तिघांचा मृत्यू

आदर्श नगर, डांगे रेसिडेन्सी (शेळगी) दक्षिण कसबा, भाग्योदय सोसायटी (अंत्रोळीकर नगर), मल्लिाकार्जुन मंदिराजवळ (उत्तर कसबा), भवानी पेठ, सिव्हिल हॉस्पिटल क्‍वॉर्टर, महालक्ष्मी नगर, देशमुख- पाटील वस्ती (लक्ष्मी पेठ), सिध्देश्‍वर पेठ, सात रस्ता, शांती चित्र अपार्टमेंट (मुरारजी पेठ), लोकमंगल विहार (बाळे), अदोंदे नगर, शिवयोगी नगर (जुळे सोलापूर), आदित्य नगर, कोटणीस नगर, अशोक नगर, तिरुमला अपार्टमेंट, जाई जुई नगर (विजयपूर रोड), संजय नगर (कुमठा नाका), गवळी वस्ती (दमाणी नगर), ऋतु विहार (मजरेवाडी), रेवणसिध्देश्‍वर मंदिराजवळ (साखर कारखाना परिसर), वैष्णवी नगर (सैफूल), वसंत विहार, अवसे वस्ती, उत्तर कसबा, धमश्री लाईन याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. तर मोदी परिसरातील गणपती मंदिराजवळील 65 वर्षीय पुरुषाचा, भवानी पेठेतील 79 वर्षीय पुरुषाचा आणि विजयपूर रोडवरील प्रताप नगरातील 55 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: In just 309 tests in the solapur city, 51 positive and three deaths