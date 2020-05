मोहोळ (जि. सोलापूर) : पाटकूल (ता. मोहोळ) येथे बिबट्यासदृश प्राण्याने गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून दहशत निर्माण केली आहे. रविवारी रात्री त्या प्राण्याने पुन्हा एकदा हल्ला करून एक बोकड पळविले असून यात एक गायही जखमी झाली आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांत घबराट पसरली आहे. दरम्यान, वनविभागाच्या पथकाने आज त्या ठिकाणी ठसे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना ठसे आढळून आले. बिबट्यासदृश प्राण्याने गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून पाटकूल परिसरात धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी ब्रह्मदेव सातपुते या शेतकऱ्याचे बोकड पळवले होते. सोमवारी रात्री तीच पुनरावृत्ती झाली. पाटकूल शिवारातील सातपुते वस्ती व कुरण वस्ती परिसरातच बिबट्यासदृश प्राण्याचा वावर आहे. दरम्यान, काल रात्रीच्या हल्ल्याची माहिती वनविभागाला कळविल्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने त्या ठिकाणी प्राण्याचे ठसे शोधले असता त्यांना ठसे आढळून आले आहेत. करमाळा येथून पिंजरे मागविले असून आज रात्री वस्ती परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी जयश्री पवार यांनी दिली.

सध्या उजनी कालव्याला पाणी सुटले आहे. त्यामुळे शेतकरी रात्री-अपरात्री पिकाला पाणी देत आहेत. मात्र या प्राण्याच्या भीतीने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. पाणी नाही द्यावे तर ऊस जळतोय, द्यावे तर भीती वाटते अशी द्विधा मनःस्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. भीतीचे वातावरण

आमच्या वस्तीवर वन विभागाच्या अधिकाऱ्याचे पथक तसेच सरपंच येऊन गेले असून त्यांनी पाहणी केली आहे. माझ्या मालकीचे बोकड रात्री त्या प्राण्याने दाव्याला हिसका देऊन पळवून नेले आहे. यामुळे भीतीचे वातावरण आहे. जनावरे घराबाहेर बांधावी तर नुकसानीचे ठरत आहे.

- लक्ष्मण अवताडे, शेतकरी, पाटकूल

Web Title: leopards again the fear in mohol taluka