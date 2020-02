लोकमंगलने काढले शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर कर्ज 

सोलापूर : माजी सहकारमंत्री व दक्षिण सोलापूरचे भाजप आमदार सुभाष देशमुख यांच्या परिवारातील सदस्यांशी निगडित असलेल्या लोकमंगल उद्योग समूहाचे आणखी एक नवे प्रकरण आज समोर आले आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील भंडारकवठे येथे असलेल्या लोकमंगल साखर कारखान्याने इंडियन ओव्हरसिज बॅंकेतून शेतकऱ्याच्या नावावर दोन लाख 98 हजार रुपयांचे पीक कर्ज परस्पर घेतले आहे. याबाबतची तक्रार मंद्रूप येथील गुलाब नबीलाल शेख यांनी सदर बझार पोलिस ठाण्यात केली आहे.

Web Title: Lokmangal draws mutual loan in the name of the farmer