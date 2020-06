सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी ओबीसी सेलच्या जिल्हाध्यक्षपदी मार्तंडे 

सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील मार्डी येथील सरपंच अविनाश मार्तंडे यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबीसी सेलच्या सोलापूर जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी ओबीसी सेल सोलापूर जिल्ह्याचे मावळते अध्यक्ष लतीफभाई तांबोळी यांची निवड महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबीसी सेलच्या सरचिटणीसपदी करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सोलापूर जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांनी दिली. राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्‍वर बाळबुधे यांच्या स्वाक्षरीचे नियुक्तिपत्र मार्तंडे व तांबोळी यांना देण्यात आले आहे. राज्यात महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक म्हणूनही अविनाश मार्तंडे यांनी काम पाहिले आहे. तांबोळी यांनी युवक कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष यासह इतर पदांवर काम केले आहे.

