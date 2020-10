"मातृभूमी रियलटेल'ने फसवले बाराशे जणांना एक कोटी 32 लाख रुपयांस ! तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे 

सोलापूर : मातृभूमी रियलटेक डेव्हलपमेंट लिमिटेड या कंपनीने पंढरपुरात पहिली शाखा सुरू केली. त्यानंतर संचालकांनी संगनमताने बाराशे ठेवीदारांकडून एक कोटी 32 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून घेतली. दामदुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याची पहिली तक्रार पंढरपूर शहर पोलिसांत दाखल करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी काही ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याचे दिसत असल्याने हा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील चिपळूण, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये मातृभूमी कंपनीच्या शाखा आहेत. या गुन्ह्यात संबंधित कंपनीची मालमत्ता जप्तीचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळवून देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. ज्या ठेवीदारांनी ठेव स्वरूपात या कपंनीच्या विविध योजनांमध्ये रक्‍कम गुंतविली आहे, त्यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन पोलिस उपनिरीक्षक रियाज मुजावर यांनी केले आहे. पोलिसांकडून या कंपनीच्या संचालकांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

