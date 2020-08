बार्शीत कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या एक हजार पर्यंत पोहोचली 

बार्शी(सोलापूर) ः बार्शी शहर अन्‌ तालुक्‍यातील बुधवारी कोरोना संसर्गाची प्राप्त झालेल्या 313 तपासणी अहवालामध्ये 40 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत.बाधितांची एकूण संख्या 1 हजार 409 झाली. तर आतापर्यंत 906 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असल्याची माहिती तहसीलदार डी.बी.कुंभार यांनी दिली. हेही वाचाः पत्ते खेळण्याच्या नादात बारावी नापास; आता वित्त व लेखा विभागात सहायक संचालक बुधवारी शहरातील 245 व ग्रामीण मधील 68 अहवाल असे 313 अहवाल प्राप्त झाले. यामध्ये शहरातील 21 व ग्रामीण मधील 19 असे 40 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत.

शहरातील 234 रॅपिड ऍन्टीजेन अहवालात 12 जण पॉझिटिव्ह आढळले. ग्रामीण मधील 62 टेस्टमध्ये 19 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. शहरातील 224 व ग्रामीण मधील 49 असे 273 जण निगेटिव्ह आढळले आहेत.शहरात 807 तर ग्रामीणमध्ये 602 असे एकूण 1 हजार 409 जण कोरोनाबाधित आहेत.

शहरातील शिवाजीनगर, जयशंकर मिल चाळ, सुभाषनगर, दत्तनगर, लोकमान्य चाळ, ऐनापूर मारुतीजवळ, सुश्रुत हॉस्पीटलजवळ, कसबा पेठ, मुल्ला प्लॉट कुर्डुवाडी रोड, बाळेश्वर नाका, अण्णाभाऊ साठे नगर, नाळे मळा, दत्त बोळ, धारुरकर बोळ येथे प्रत्येक एकजण बाधित आढळला. गाडेगाव रोड 3, तुरट गल्ली 2, खुरपे बोळ 2 असे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. हेही वाचाः तणावमुक्ती व नवा उत्साह देणारे खेळ कधी सुरू होणार? क्रिडा क्षेत्राला प्रतिक्षा ग्रामीण भागातील वैराग 7, उंबरगे 3, दडशिंगे 3, श्रीपतपिंपरी 4, ढेंबरेवाडी 1, ताडसोंदणे 1 असे 19 जण नविन कोरोनाबाधित आढळले आहेत. शहरातील 242 व ग्रामीण भागातील 165 अशा 407 जणांवर उपचार सुरु आहेत. आत्तापर्यंत 956 जण उपचार होऊन बरे होऊन गेले आहेत.यामध्ये शहरातील 541 तर ग्रामीण भागातील 415 जण आहेत. सर्दी व खोकल्याची लक्षणे असलेले शहरात 43 रुग्ण आहेत. ग्रामीण भागात 17 जण आढळले आहेत. शहरात 154 तर ग्रामीण भागात 57 असे 211 कॅन्टोमेंट झोन सुरु आहेत. 36 जणांचे अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती कुंभार यांनी दिली.

