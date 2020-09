खुषखबर! लॉकडाउननंतर संधी रोजगाराची; बेरोजगारांसाठी मंगळवारपासून ऑनलाइन रोजगार मेळावा 

सोलापूर : जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने 8 ते 11 सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाइन रोजगार मेळावा होणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव यांनी दिली. शासनाने काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कंपन्या / औद्योगिक आस्थापना, व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. लॉकडाउननंतर नव्याने व्यवसाय - उद्योग सुरू करताना जिल्ह्यातील आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली असून, स्थानिक बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाइन रोजगार मेळाव्याचे नियोजन केले आहे. या रोजगार मेळाव्यात ट्रेनी, वेल्डर, फिटर, इलेक्‍ट्रिशियन, मिल अटेंडर, शिप्ट असिस्टंट, कार्पेंटर, ड्राप्ट्‌समन, सेल्स एक्‍झिक्‍युटिव्ह, सर्व्हिस इंजिनिअर, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, इन्शुरन्स ऍडव्हायझर, नर्सिंग फार्मासिस्ट, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, सुपरवायझर, दहावी उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण, बारावी, डिप्लोमा, ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट अशा प्रकारची एकूण 629 रिक्त पदे आहेत. यासाठी पात्र उद्योजकांनी https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन मागणी केली आहे. नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करून शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावेत. मेळाव्यात सहभागी झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडीओ कॉन्फरन्स अथवा टेलिफोन याद्वारे घेण्यात येणार आहेत. ऑनलाइन रोजगार मेळाव्यात जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी http://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करून सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी 0217-2622113 या दूरध्वनीवर अथवा solapurrojgar1@gmail.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: An online job fair for the unemployed from Tuesday