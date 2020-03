अन्य जिल्ह्यातून सोलापुरात आलेल्यांना नोंदणी बंधनकारक 

सोलापूर : पुणे, मुंबईसह इतर जिल्ह्यातून सोलापूर जिल्ह्यात आलेल्या व येणाऱ्या व्यक्तींची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. गाव पातळीवर पोलिस पाटील यांच्याकडे, नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरपंचायत हद्दीसाठी मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयात आणि सोलापूर महापालिका क्षेत्रासाठी झोनल ऑफिसर यांच्याकडे नोंदणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बजावला आहे.

इतर जिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींनी 14 दिवस घरातच राहावे, गावात किंवा इतर गावात फिरू नये. बाहेर गावाहून आलेल्या व्यक्तींना सर्दी, ताप व श्‍वसनाचा त्रास उद्‌भवल्यास त्यांनी जवळच्या सरकारी दवाखान्यात तपासणी करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यातून सोलापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात नांदणी-टाकळी (ता. दक्षिण सोलापूर), मरवडे (ता. मंगळवेढा), दुधनी (ता. अक्कलकोट) व वागदरी (ता. अक्कलकोट) येथे तपासणी नाके सुरू करण्यात आले आहेत. या तपासणी केंद्रांवर आत्तापर्यंत 251 वाहनांमधील सुमारे 900 नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे.

या चार तपासणी नाक्‍यांशिवाय उद्यापासून (सोमवार) भीमानगर-टेंभुर्णी, सराटी-अकलूज व नातेपुते येथे पुणे व सातारा येथून येणाऱ्या वाहनांची, प्रवाशांची तपासणी करण्यासाठी नवीन तपासणी नाके उभारण्यात येत आहेत. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या रुग्णांवर व त्याच्या नातेवाइकांवर आपत्ती व्यवस्थापन व साथ रोग नियंत्रण कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात आज सहा गुन्हे दाखल

आजच्या जनतेच्या संचार बंदीत खबरदारीची उपाययोजना म्हणून सोलापूर शहरात दोन उपायुक्त, चार सहायक पोलिस आयुक्त, 18 पोलिसनिरीक्षक, 51 पोलिस उपनिरीक्षक आणि 757 पोलिस शिपाई तैनात करण्यात आले होते. पोलिस आयुक्तालयाच्याहद्दीत 14 मार्चपासून आजपर्यंत 176 गुन्हे नोंद झाले आहेत. ग्रामीण पोलिस विभागाच्या हद्दीत 95 गुन्हे दाखल झाले आहेत. ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत आज सहा गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यापैकी पांगरी पोलिस स्टेशनमध्ये चार तर सांगोला आणि अकलूज येथे प्रत्येकी एक गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात बंदोबस्तासाठी 115 अधिकारी तर 1 हजार 800 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते.

