मध्यंतरीच्या पावसातून सावरतोय, तोच परतीच्या पावसाने पंढरपूरला झोडपल्याने शेतकरी आला घायकुतीला 

पंढरपूर (सोलापूर) : शनिवारपासून (ता. 10) सुरू झालेल्या परतीच्या पावसाने रविवारीही पंढरपूर शहर आणि तालुक्‍यातील बहुतांश गावांना झोडपून काढले. जोरदार झालेल्या पावसामुळे ओढे, नाले भरून वाहू लागले आहेत. तर शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले आहे. सततच्या पावसामुळे मका, बाजरी या पिकांसह भाजीपाला आणि फळपिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पंधरा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर चित्रा नक्षत्रातील पावसाने शनिवारी रात्रीपासून पुन्हा हजेरी लावली. शनिवारी तालुक्‍यात सरासरी 21 मिलिमीटर पाऊस झाला होता. त्यानंतर रविवारी दुसऱ्या दिवशीही जोरदार पाऊस झाला. रविवारच्या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या मका, बाजरी, सोयाबीन या खरीप पिकांची काढणी सुरू आहे. काढणी आणि मळणीची कामे सुरू असतानाच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पावसामुळे केळी, पपई, डाळिंब या फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मध्यंतरी झालेल्या मुसळधार पावसातून शेतकरी सावरत असतानाच शनिवार आणि रविवारी सलग दोन दिवस जोरदार पाऊस झाला. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांवर ओल्या दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी किसान सेलचे जिल्हा अध्यक्ष मारुती जाधव यांनी केली आहे. दिवसभर संततधार

रविवारी सकाळपासूनच पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात ढगाळ वातावरण तयार झाले होते. दुपारी पावसाला सुरवात झाली. जोरदार झालेल्या पावसामुळे शहरातील रस्ते जलमय झाले होते. तर उपनगरातील रस्त्यांवर चिखल साचल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. दिवसभर पावसाची संततधार सुरू राहिल्याने जनजीवन विस्कळित झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरीप सुरूच होती. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

