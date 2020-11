वाहन खरेदीवर नाही कोरोनाचा परिणाम ! परिवहनच्या महसुलात दोन कोटी रुपयांची वाढ 

सोलापूर : कोरोनाचे संकट व लॉकडाउननंतर देखील वाहन खरेदीचे आकडे मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत परिवहन विभागाला नवीन वाहनांच्या खरेदीतून दोन कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळाला आहे. कोरोना सुरक्षिततेसाठी चारचाकी वाहन व नवीन व्यवसायासाठी दुचाकी व माल वाहनांचे खरेदीचे आकडे वाढले आहेत. दरवर्षी दसरा व दिवाळी खरेदीचा हंगाम वाहन खरेदीसाठी मोठ्या उलाढालीचा मानला जातो. या वर्षी कोरोना व लॉकडाउनमुळे वाहन खरेदी कमी होईल अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात होती. पण प्रत्यक्षात वाहन खरेदीचा प्रतिसाद मागील वर्षीपेक्षा अधिक वाढला. कोरोना सुरक्षेसाठी प्रवासामध्ये स्वतःची चारचाकी गाडी असावी, हा ट्रेंड ग्राहकांमध्ये अधिक होता. त्यामुळे कारची खरेदी देखील मोठ्या प्रमाणात झाली. अनेक विक्रेत्यांकडे कार बुकिंग अगदी मोठ्या प्रमाणात झाली. कुटुंबासाठी सुरक्षित प्रवास ही बाब या वर्षीच्या खरेदीसाठी महत्त्वाची ठरली. कोरोना संकटानंतर नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांची वाहन खरेदी देखील विशेष प्रमाणात झाली. त्यामुळे माल वाहनांचा खरेदीचा आकडा देखील अधिकच आहे. अचानक वाहन खरेदी वाढल्याने बाहेरून खरेदी झालेल्या वाहनांची नोंदणी देखील वाढली आहे. अजूनही वाहनांची बुकिंग झाल्यानंतर परिवहन खात्याकडे नोंदणीच्या प्रतीक्षा यादीतील वाहनांचे आकडे देखील लक्षणीय आहे. खरेदी झालेल्या वाहनांची तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. मागील दोन महिन्यांतील आकडेवारी मोटारसायकल व इतर दुचाकींची नोंदणी ः 4130

मालवाहन नोंदणी ः 189

कार नोंदणी ः 544

ट्रॅक्‍टर नोंदणी ः 700

परिवहन खात्याला मिळालेला महसूल ः 12 कोटी 21 लाख रुपये

मागील वर्षीचा महसूल ः 10 कोटी 14 लाख

नोंदणी प्रतीक्षा यादीतील कार ः 60

नोंदणी प्रतीक्षा यादीतील इतर वाहने ः 12

बाहेरून नोंदणीसाठी आलेल्या कार ः 131

बाहेरून नोंदणीसाठी आलेल्या दुचाकी ः 197 मागील वर्षीच्या तुलनेत महसुलाच्या रकमेचा आकडा मागील दोन महिन्यांत दोन कोटी रुपयांनी वाढला आहे. या वर्षी चारचाकी वाहनांची नोंदणी अधिक झाली आहे.

- संजय डोळे,

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

