पुण्याच्या खोली मालकांची भाडेवसुली मोहीम रंगली

वाळूज (सोलापूर) ः कोरोनाच्या भितीमुळे लॉकडाऊन पूर्वी पुण्याहून आपापल्या गावी आलेल्या आणि एमपीएससी व युपीएससी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुणेरी खोलीमालकांनी खोली भाड्यासाठी दुरध्वनीवरून तगादा सुरू केला आहे."भाडे द्या;नाहीतर सामान आताच्या आता घेऊन जा."असा तगादा लावला असून खोलीमालकांनी खोलीभाड्यासाठी केलेल्या फोनला विद्यार्थी वैतागले आहेत.

हे ही वाचा ः म्हणून महिला लावतात आपल्य कपाळावर कुंकू

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने 17 मे पर्यत 'लॉकडाऊन'जाहीर केलेला आहे. सर्व कार्यालयांना 'लॉक' असल्याने कर्मचारी घरीच आहेत.सरकारी नियमांप्रमाणे अ ब क वर्गवारीनुसर मार्च महिन्याचे वेतन 75 टक्के प्रमाणे मिळाले आहे. त्यामुळे सर्व स्तरातील कर्मचारी आर्थीक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी शासनाने पुणे,मुंबईसह सर्व शहरांत भाड्याने राहणाऱ्या कर्मचारी,छोटे व्यावसायीक आणि शिक्षणाबरोबरच एमपीएसी व युपीएससी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन महिने खोलीभाडे मागू नका.' असा आदेश काढलेला आहे.

हे ही वाचा ः भगवान बुध्दांच्या मार्गानुसार आचरण ठेवल्या विश्‍वशांती शक्‍य

ग्रामीण भागातील सामान्य कुटूंबांतील ,शेतकऱ्यांची,मोलमजुरी करणाऱ्या कष्टकऱ्यांची मुले,मुली स्पर्धा परीक्षेतून आपले नशीब अजमावण्यासाठी पुणे येथे मोठ्या संख्येने राहतात. त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचे खासगी वर्गात प्रवेश घेतले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राहण्यासाठी भाड्याने खोल्या किंवा फ्लॅट केले आहेत.

अचानक उद्भवलेल्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे हे विद्यार्थी आपापल्या गावी आले. लॉकडाऊन लांबल्याने सर्व प्रकारच्या परिक्षा देखील लांबल्या. त्यामुळे विद्यार्थी गावी तर अभ्यासाचे साहित्य पुण्यातील खोलीवर अशी स्थिती झाली.

सर्वसामान्य कुटूंबातील पालक आर्थिक अडचणीत सापडले असताना पुण्याच्यचा खोलीमालकांनी भाड्यासाठी तगादा लावल्याने पालक आणि विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. भाडे बॅंक खात्यावर पाठवा नाहीतर तुमचे सर्व सामान घेऊन जा. आमची खोली खाली करा. असा दमच खोली मालक फोनवरून देत आहेत. आता 'लॉकडाऊन' असताना आम्ही जीव धोक्‍यात घालून पुण्याला कसे जाणार ? आणि सामान कसे आणणार ? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.

aschim-maharashtra-news/solapur/so-women-past-kunku-their-foreheads-289807">कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने 17 मे पर्यत 'लॉकडाऊन'जाहीर केलेला आहे. सर्व कार्यालयांना 'लॉक' असल्याने कर्मचारी घरीच आहेत.सरकारी नियमांप्रमाणे अ ब क वर्गवारीनुसर मार्च महिन्याचे वेतन 75 टक्के प्रमाणे मिळाले आहे. त्यामुळे सर्व स्तरातील कर्मचारी आर्थीक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी शासनाने पुणे,मुंबईसह सर्व शहरांत भाड्याने राहणाऱ्या कर्मचारी,छोटे व्यावसायीक आणि शिक्षणाबरोबरच एमपीएसी व युपीएससी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन महिने खोलीभाडे मागू नका.' असा आदेश काढलेला आहे.ग्रामीण भागातील सामान्य कुटूंबांतील ,शेतकऱ्यांची,मोलमजुरी करणाऱ्या कष्टकऱ्यांची मुले,मुली स्पर्धा परीक्षेतून आपले नशीब अजमावण्यासाठी पुणे येथे मोठ्या संख्येने राहतात. त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचे खासगी वर्गात प्रवेश घेतले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राहण्यासाठी भाड्याने खोल्या किंवा फ्लॅट केले आहेत.अचानक उद्भवलेल्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे हे विद्यार्थी आपापल्या गावी आले. लॉकडाऊन लांबल्याने सर्व प्रकारच्या परिक्षा देखील लांबल्या. त्यामुळे विद्यार्थी गावी तर अभ्यासाचे साहित्य पुण्यातील खोलीवर अशी स्थिती झाली.सर्वसामान्य कुटूंबातील पालक आर्थिक अडचणीत सापडले असताना पुण्याच्यचा खोलीमालकांनी भाड्यासाठी तगादा लावल्याने पालक आणि विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. भाडे बॅंक खात्यावर पाठवा नाहीतर तुमचे सर्व सामान घेऊन जा. आमची खोली खाली करा. असा दमच खोली मालक फोनवरून देत आहेत. आता 'लॉकडाऊन' असताना आम्ही जीव धोक्‍यात घालून पुण्याला कसे जाणार ? आणि सामान कसे आणणार ? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.



Web Title: room owners of pune started recovery from students in lockdown