निवडणुकीनिमित्त मंगळवेढा पोलिसांचा रूट मार्च; शंभर जवान, सहा अधिकाऱ्यासह गाड्यांचा फौजफाटा

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : माजी आमदार कै. भारत भालकेंच्या अकाली निधनानंतर होत असलेल्या २५२ पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघाच्या पोट निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदार संघामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, या उद्देशाने मंगळवेढा पोलिसांकडून रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मंगळवेढा पोलिस निरीक्षक जोतिराम गुंजवटे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. पोटनिवडणुकीची वाढली रंगत ! पंढरपुरात राष्ट्रवादीच्या मदतीला मनसे दरम्यान या रूट मार्चमध्ये ८० सी आर पी एफचे जवान, २० होमगार्ड, सहा अधिकारी व पाच ते सहा गाड्यांचा फौजफाटा अशा लवाजम्यासह या रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगळवेढयातील बोराळे, नंदुर, बालाजी नगर, हुलजंती, सलगर खुर्द, सलगर बुद्रुक आदी गावामध्ये या रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिस गाड्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा पाहून नागरिकांची धावपळ पहायला मिळाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोलिसी लवाजमा पाहून कुठे काय भांडण वगैरे तर झाले नसेल ना, काय गंभीर घटना तर घडली नसेल ना? याबाबत उलट सुलट चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली होती. परंतु निवडणुकीची प्रक्रिया शांततेत पार पाडावी, गावात भांडण तंटे होऊ नये, यासाठी नागरिकांमध्ये जागरुकता यावी म्हणून हा रूट मार्च असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

