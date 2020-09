भूतकाळातील संघर्षाची जाणीव ठेवत पडद्यावरील व पडद्यामागील आवताडे बंधू एकत्र आल्याने बनला कुतूहलाचा विषय 

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍याच्या राजकारणामध्ये स्वबळावर राजकीय ताकद निर्माण केलेल्या आवताडे गटातील पडद्यावरील समाधान आवताडे व पडद्यामागील उद्योजक संजय आवताडे दोघेही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या श्रीकांत खांडेकर यांच्या सत्काराच्या निमित्ताने एकत्र आल्याचे पाहताच उपस्थितांनी कुतूहल व्यक्त केले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये तालुक्‍यातील बावची येथील श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर हा 231 वा क्रमांक मिळवत उत्तीर्ण झाला. त्याने हे यश संपादन करताना परिस्थितीबरोबर जुळवून घेत अभ्यास केला व वडिलांनी केलेल्या कष्टाचे चीज करत हे यश मिळवले. त्याच्या शिक्षणासाठी आई-वडिलांनी तीन एकर जमीन विकली होती. निंबोणी येथील इंग्लिश स्कूलमध्ये माध्यमिक शिक्षण झाल्यानंतर सोलापूरच्या दयानंद महाविद्यालयात महाविद्यालयीन शिक्षण घेत नंतर दापोली कृषी विद्यापीठात कृषी पदविकेचे शिक्षण घेतले. यानंतर भारतीय वनसेवेत त्याने यश मिळवले. परंतु आयएएस होण्याचे ध्येय समोर ठेवून तो जिद्दीने अभ्यास करीत राहिला आणि अखेरीस 231 वा रॅंक मिळवून आयएएस उत्तीर्ण झाला. त्याच्या शिक्षणासाठी विकलेल्या तीन एकर जमिनीचे मोल सार्थकी लावले. अगदी तसेच तालुक्‍यात शून्यातून वर आलेल्या आवताडे बंधूंची कहाणीही उत्कंठावर्धक आहे. ठेकेदारी व्यवसायातून, राजकारणामध्ये यशस्वी होताना आवताडे बंधूंनाही संघर्ष करावा लागला. त्या संघर्षाची जाणीव ठेवत खांडेकरचा गौरव करण्याच्या निमित्ताने तालुक्‍याच्या राजकारणामध्ये ठेकेदारी व्यवसायाच्या जोरावर स्वतःचा दबदबा निर्माण केलेले समाधान आवताडे हे उपस्थित होते. त्यांनी गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आधार न घेता अपक्ष निवडणूक लढवून चांगली मते संपादन केली. तर त्यांच्यासाठी पडद्यामागे महत्त्वाची भूमिका निभावणारे त्यांचे बंधू संजय आवताडे हे एस. एम. आवताडे कन्स्ट्रक्‍शन्स, आवताडे स्पिनिंग मिल व आवताडे शुगर प्रा. लि. या समूहाच्या माध्यमातून तालुक्‍यातील अनेक बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून त्यांना कौटुंबिकदृष्ट्या स्थिरावण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु, राजकीय पटलावर हे दोघे कधीही पडद्यावर आले नाहीत, मात्र पडद्यामागची भूमिका वटवण्यासाठी सक्रिय असतात. गरिबीशी संघर्ष करत जिल्हाधिकारी झालेल्या श्रीकांत खांडेकरचे कौतुक करण्यासाठी मात्र दोघे बंधू थेट त्याच्या घरी गेले. आपापल्या ठिकाणी मजबूत असलेले, त्यांच्या कामाच्या व्यापातून कधीच एकत्र येण्याची संधी मिळत नसताना देखील दोघे सत्काराच्या निमित्ताने एकत्र आल्याचे पाहताच उपस्थितांनी कुतूहल व्यक्त केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

