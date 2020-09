"मोहोळ'वर शेख कुटुंबीयांचे पुन्हा वर्चस्व ! नगराध्यक्षपदी शाहीन शेख विजयी 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या शाहीन शेख या 11 विरुद्ध सहा मतांनी विजयी झाल्या आहेत. तालुक्‍याचे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदार यशवंत माने यांनी नूतन नगराध्यक्षा शाहीन शेख यांचा सत्कार केला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आलेल्या या नगराध्यक्ष निवडीच्या मतदानासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी अरुणा गायकवाड यांनी काम पाहिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या या मतदानामध्ये राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार शाहीन शेख यांच्या बाजूने 11 तर शिवसेनेच्या नसीमा सिकंदर बोंगे यांच्या बाजूने सहा जणांनी मतदान केले. शिवसेनेचे नगरसेवक अतुल गावडे यांनी आपले मतदान शाहीन शेख यांना केले. नूतन नगराध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्धल शाहीन शेख यांचा माजी आमदार राजन पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शहाजहान शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदार यशवंत माने यांनी सत्कार केला. या वेळी नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष रमेश बारसकर, सरिता ऊर्फ वंदना सुरवसे, शौकत तलफदार, गटनेते प्रमोद डोके, अर्चना वायचळ, सुवर्णा गाढवे, संतोष खंदारे, दत्ता खवळे, मनीषा फडतरे, अतुल गावडे आदी नगरसेवकांसह मुश्‍ताक शेख, कॉंग्रेसचे किशोर पवार, सुरेश शिवपूजे, कृष्णदेव वाघमोडे, रशीद पठाण, दाजी कोकाटे, अमजद शेख आदी उपस्थित होते. शहराच्या राजकीय इतिहासात एकाच घराण्यातील वेगवेगळ्या चार व्यक्तींनी तीन वेळा सरपंच व एकवेळा नगराध्यक्ष असे एकूण चार वेळा शहराचे प्रमुखपद मिळवणारे शेख कुटुंबीय हे एकमेव ठरले. सरपंचपद भूषविलेल्या व्यक्ती व त्यांचा कालावधी

आजोबा (स्व.) दादासाहेब चॉंदसाहेब शेख (1932-1934), चुलते (स्व.) गुलाबसाहेब दादासाहेब शेख (1945-1949), चुलत भाऊ शहाजहान शेख (1985-1992), नगराध्यक्षा शाहीन शेख (2020). संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Shahin Shaikh won as the Mayor of Mohol