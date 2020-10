पंढरपूर (सोलापूर) : एकमेका सहाय्य करु, अवघे धरु सुपंत असे बिरुद मिरणाऱ्या अनेक सहकारी संस्था अवसायानात निघू लागल्या आहेत. गैरव्यवस्थापन, संस्थापक आणि संचालक मंडळाची उदासिनता अशा विविध कारणांमुळे सहकारी संस्था मोडीत निघत आहेत. शासकीय निकष पूर्ण करु शकत नसलेल्या पंढरपूर तालुक्‍यातील 61 सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने अवसायानात काढल्या आहेत. यामध्ये तालुका देखरेख संघाचाही समावेश आहे. येत्या महिनाभरात या संस्थांनी निकष पूर्ण केले नाहीत तर या संस्था मोडीत निघणार आहेत. पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात सहकारी साखर कारखाने, बॅंका, पंतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, दूध संस्थांसह 490 सहकारी संस्थांचे जाळे पसरले आहे. अलीकडे सहकारी संस्थांमधील अनियमीत, गैरव्यवस्थापन, संचालक मंडळाचे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे ग्रामीण पत संस्था, दूध डेअरी, गृहनिर्माण अशा अनेक संस्था मागील अनेक वर्षापासून बंद आहेत. कामकाज बंद असलेल्या अशा तालुक्‍यातील 61 सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करुन अवसायानात काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या संबंधीत सहकारी संस्थांना येथील सहाय्यक कार्यालयाने अंतिम नोटीस देवून कार्यअहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.25 नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल न दिल्यास संबंधीत संस्थांची नोंदणी रद्द करुन अवसायानात काढण्यात येईल असे नमूद केले आहे. एकूणच तालुक्‍यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील अशा अनेक संस्थांना घर घऱ लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पंढरपूर येथील सहाय्यक निबंधक एम. एस. तांदळे यांनी सांगितले, की पंढरपूर तालुक्‍यातील कामकाज बंद असलेल्या 61 विविध सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. संबंधीत संस्थांनी 25 नोव्हेंबर पर्यंत संस्थांचा कार्य अहवाल देणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर मात्र संबंधीत संस्थांची नोंदणी करुन त्या कायम स्वरुपी बंद केल्या जाणार आहेत.

संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Simultaneous liquidation of 61 co operative societies in Pandharpur taluka