सोलापूर ग्रामीणमध्ये कोरोनाचे सहा बळी ! आज 108 पॉझिटिव्ह; 'या' गावांमध्ये सापडले सर्वाधिक रुग्ण 

सोलापूर : जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता. 24) नव्या 108 रुग्णांची भर पडली. आता एकूण रुग्णसंख्या दोन हजार 529 झाली असून आज अंकलगी, पितापूर (ता. अक्‍कलकोट), वैरागमधील तिघांचा तर पंढरपुरातील अनिल नगरात राहणाऱ्या 45 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आतापर्यंत बार्शीत 19, अक्‍कलकोटमधील 12, उत्तर व दक्षिण सोलापुरातील प्रत्येकी आठ तर पंढरपुरातील चार, मोहोळमधील सात, तर माढ्यातील तीन आणि करमाळा व सांगोला तालुक्‍यातील प्रत्येकी एकाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. अक्‍कलकोटमधील जुना तहसिल कार्यालय, म्हैसलगी येथे प्रत्येकी एक, करमाळ्यातील वेताळ पेठ, मधुरा नगरात प्रत्येकी एक, माढा तालुक्‍यातील कुर्डूवाडी, उपळाई खुर्दमध्ये प्रत्येकी दोन, पापणस, रांझणी, रिधोरे येथे प्रत्येकी एक, माळशिरस तालुक्‍यातील बोरगाव, माळशिरस येथे प्रत्येकी एक, मंगळवेढ्यातील सबजेल येथे सात रुग्ण सापडले आहेत. तर मोहोळमधील नागनाथ गल्ली, रोहिदास नगर, देगाव, कोरवली, शेजबाभुळगाव येथे प्रत्येकी एक, आष्टे, पापरीत प्रत्येकी दोन रुग्ण आढळले. तर बीबी दारफळमध्ये सात, पंढरपुरातील अनिल नगर, गोविंदपुरा, महावीर नगर, रेल्वे स्थानकाजवळ, स्टेट बॅंकेजवळ, परदेशी नगर, सांगोला रोड, तानाजी चौक, झेंडे गल्ली, लक्ष्मी टाकळी, सरकोली येथे प्रत्येकी एक, गांधी रोड दोन, रोहिदास चौक चार, संभाजी चौक, वाखरीत प्रत्येकी तीन, भंडीशेगाव दोन रुग्णांची भर पडली. दक्षिण सोलापुरातील अंत्रोळी, धोत्री, होनमुर्गी, होटगी, कासेगाव, मंद्रूप, मनगोळीत प्रत्येकी एक, बार्शीतील आडवा रस्त्यावर तीन, दत्त नगरात दोन, लहुजी चौक, पाटील चाळ, राऊत चाळ, गाताचीवाडी, हत्तीज, मालेगाव, मानेगाव, पानगाव, राळेरास, साकत पिंपरी, वैराग येथे प्रत्येकी एक, पाटील प्लॉट दोन, चिंचोलीत आठ, जामगाव सहा, कुसळंब चार, सारोळे व सासुऱ्यात दोन रुग्ण सापडले आहेत. तालुकानिहाय रुग्ण

अक्‍कलकोट 424, बार्शी 614, करमाळा 60, माढा 94, माळशिरस 104, मंगळवेढा 64, मोहोळ 183, उत्तर सोलापूर 210, पंढरपूर 261, सांगोला 31, दक्षिण सोलापूर 484 असे एकूण दोन हजार 529 रुग्ण आतापर्यंत जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यात सापडले आहेत. ठळक बाबी... आतापर्यंत 19 हजार 77 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट; दोन हजार 529 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह

शुक्रवारी 641 व्यक्‍तींच्या अहवालापैकी 108 व्यक्‍तींचे रिपोर्ट आले पॉझिटिव्ह

सोलापूर ग्रामीणमधील सहाजणांचा कोरोनाने घेतला बळी; मृतांची संख्या आता 63 झाली

एकूण रुग्णांपैकी 845 रुग्णांनी कोरोनावर मात करीत घर गाठले; एक हजार 621 रुग्णांवर उपचार सुरु

बार्शी तालुका जिल्ह्यात अव्वल; दक्षिण सोलापूर, अक्‍कलकोट, पंढरपूर अन्‌ उत्तर सोलापुरात सर्वाधिक रुग्ण

