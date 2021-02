विद्यार्थ्यांनो, अभ्यासाला लागा ! विद्यापीठ घेणार एप्रिलमध्ये ऑनलाईनच परीक्षा

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, कोरोनाचा जोर वाढू लागल्याने विद्यापीठांनी त्यांचे नियोजन बदलत आता पुन्हा एकदा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा एप्रिलमध्ये तर द्वितीय व अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा मे महिन्यात घेतली जाणार आहे. आगामी परीक्षांचे संभाव्य नियोजन प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांचे प्रथम सत्र : 2 ते 17 एप्रिल

: 2 ते 17 एप्रिल द्वितीय व अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांचे द्वितीय सत्र : मे

: मे प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांचे द्वितीय सत्र : जुलै

: जुलै एकूण विद्यार्थी संख्या : 95,000 महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षा घेत असताना कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने प्रात्यक्षिक परीक्षा घ्यायच्या कशा, याची चिंता प्रशासनाला सतावू लागली आहे. दरम्यान, जानेवारीत पार पडलेल्या द्वितीय व अंतिम वर्षाची प्रात्यक्षिक परीक्षा विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्याने महाविद्यालयांमध्ये बोलावून 2 मार्चपर्यंत घ्यावी, असे पत्र विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना पाठविले आहे. सोलापूर विद्यापीठांतर्गत 101 महाविद्यालये असून द्वितीय व अंतिम वर्षासाठी सुमारे 68 विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा सध्या सुरु असून 2 मार्चपर्यंत सर्व महाविद्यालयांनी अंतर्गत गुण विद्यापीठाला कळवावेत, अशा सूचनाही केल्या आहेत. बीएच्या विद्यार्थ्यांचे 27 विषय असून एमएससीच्या विद्यार्थ्यांचे 21 विषय आहेत. त्यामुळे यांची परीक्षा 15 दिवस चालणार आहे. मार्चएण्ड अथवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून परीक्षेला सुरवात होणार आहे. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाईनच घेतली जाणार असून कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यास ऑफलाईनचा विचार केला जाईल, असेही विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ऑनलाईन परीक्षेसाठी साधारणपणे 15 दिवसांचा कालावधी पुरेसा ठरेल, असेही विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक श्रेणिक शहा यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. परीस्थिती सुधारली नाही तर ऑनलाईनशिवाय पर्याय नाही

प्रथम वर्ष ते अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या सत्र परीक्षा एप्रिल ते जुलैपर्यंत संपविण्याचे नियोजन आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष वेळेवर सुरु व्हावे, यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे. एप्रिलमध्ये प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने ही परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाईल.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, प्र-कुलगुरु, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

