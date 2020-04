साखर कारखानदारांचे यश : सोलापूरचे सॅनिटायजर जाणार इतर राज्यात

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ना कोणते औषध आहे, ना कोणती लस. वारंवार हात धुणे, गर्दीत जाण्याचे टाळणे आणि मास्क वापरणे हे प्रतिबंधात्मक उपायच सध्या महत्त्वाचे मानले जातात. हात धुण्यासाठी सॅनिटायजरची मागणी वाढली आणि संपूर्ण देशात सॅनिटायजरचा तुटवडा झाला. साखर कारखानदारीत देशात नंबर वन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी (डिस्टिलरी असलेल्या) सॅनिटायजर निर्मिती सुरू केली आहे. सोलापुरातील सॅनिटायजर आता परराज्यात पाठविण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील ब्रिमासागर डिस्टिलरी श्रीपूर, पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना श्रीपूर, विठ्ठल कार्पोरेशन म्हैसगाव, जकराया शुगर वटवटे, विष्णू-लक्ष्मी डिस्टिलरी अक्कलकोट रोड सोलापूर, लोकमंगल शुगर बीबीदारफळ, फॅबटेक शुगर नंदूर या ठिकाणी सॅनिटायजर निर्मितीला सुरवात झाली आहे. सोलापूर व महाराष्ट्रातील सॅनिटायजरची गरज भागवून सोलापुरातील सॅनिटायजर आता इतर राज्यांत पाठविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एका दिवसाला 30 हजार लिटर ते एक लाख लिटर सॅनिटायजर बनविण्याची क्षमता या सात डिस्टिलरींमध्ये आहे.

या सात डिस्टिलरींशिवाय युटोपियन शुगर, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना आणि टेंभुर्णी येथील खंडोबा डिस्टिलरीची सॅनिटायजर निमिर्तीची परवानगी अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या एक ते दोन दिवसांमध्ये त्यांनाही परवानगी मिळेल, अशी माहिती औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त भूषण पाटील यांनी दिली. ज्या साखर कारखान्यांकडे डिस्टिलरी प्रकल्प व बॉटलिंग प्रकल्प आहे, त्यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे बॉटलिंग प्रकल्प नव्हता, त्यांना हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सिद्धेश्‍वर, सासवड शुगरची चाचपणी

