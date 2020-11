गर्दीत स्वत:ला जपा ! गळफास घेतलेला 23 वर्षीय तरुण कोरोना पॉझिटिव्ह; शहरात आज 13 बाधित 

सोलापूर : शहरात आज 981 संशयितांमध्ये 13 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर रविवार पेठेतील 45 वर्षीय महिला आणि मजरेवाडीतील ओंकार सोसायटीतील 23 वर्षीय तरुणाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. विशेष म्हणजे या तरुणाने 8 नोव्हेंबरला (रविवारी) गळफास घेतला होता. त्याची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. तर दुसरीकडे रविवार पेठेतील 45 वर्षीय महिला 28 ऑक्‍टोबरला उपचारासाठी दाखल झाली होती. त्यांचा रविवारी (ता. 8) कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख पाच हजार 933 संशयितांची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत नऊ हजार 821 जण आढळले कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरातील 96 हजार 221 संशयितांची टेस्ट आली निगेटिव्ह

आतापर्यंत आठ हजार 845 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

शहरातील 545 रुग्णांचा झाला मृत्यू; 431 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार शहरात आज सोलापूर कारागृह, उत्तर कसबा, संगमेश्‍वर नगर (अक्‍कलकोट रोड), नरेंद्र नगर (सैफूल), गुलमोहर कॉम्प्लेक्‍स (मोदी), आनंद नगर (आयटीआयजवळ), भूषण नगर, लक्ष्मी चाळ (डोणगाव रोड), दामा हॉस्पिटलजवळ, बालाजी सोसायटी, काजल नगर (मजेरवाडी), नुतन नगर (अक्‍कलकोट रोड) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 96 संशयित होम क्‍वारंटाईन आहेत. तर 55 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये असून 17 संशयित होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आज 15 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. दुसरीकडे आज 11 पुरुष आणि दोन महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. सणासुदीत बाजारपेठांमध्ये गर्दी होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांना मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, असे आवाहन महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी केले आहे.

