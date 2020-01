खासदारांचे पुरावे पडताळणीसाठी दक्षता समितीकडे 

सोलापूर : सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी यांच्याकडे असलेले बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा मुद्दा पुढे करत सोलापूरच्या जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसवर आज सुनावणी झाली असून या सुनावणीत खासदारांनी 1944 व 1947 या सालातील पुरावे सादर केले आहेत. हे पुरावे पडताळणीसाठी दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणावर आता शनिवारी (ता. 1) सकाळी 11.30 वाजता सुनावणी होणार आहे.

समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर सूळ, सदस्य संतोष जाधव, छाया गाडेकर, पोलिस अधीक्षक एस. व्ही. भट आणि पोलिस निरीक्षक एम. के. नाईकवाडी यांच्या समितीसमोर आज सुनावणी झाली. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचे वडील गुरुबसय्या नूरुंदया हिरेमठ हे बापू यमाजी पाटील यांची जमीन कसत असल्याचा हा पुरावा आहे. या जमिनीच्या फसल उताऱ्यामध्ये बसय्या नूरुंदया हिरेमठ हे बेडा जंगम बटाईने आठ वर्षे कसतो अशी नोंद आढळली आहे. हे पुरावे दाखल केल्यानंतर जात पडताळणी समितीने दोन्ही पुरावे दक्षता पथकाकडे पाठवून त्या बाबतचा अहवाल दक्षता पथकाकडून मागविला आहे. जातपडताळणी समिती खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या वकिलांनी 1950 पूर्वीचे दोन मोठे पुरावे सादर केले आहेत.

तक्रारदाराकडून जात पडताळणीचे अध्यक्ष व सदस्यांना दिलेल्या धमकी बाबत व न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी असा अर्ज खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महाराज यांच्या तर्फे ऍड. संतोष न्हावकर यांनी दिला होता. त्यावर समितीने कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशीचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवावे व त्यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच मुंबई उच्च न्यायालय येथे अवमान याचिका दाखल करावी व सदर संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम निकालापूर्वी करण्यात यावी अशी नव्याने अर्ज दाखल करून मागणी करण्यात आली आहे. खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या तर्फे ऍड. संतोष न्हावकर, औरंगाबादचे ऍड. महेश स्वामी ऍड. योगेश कुरे हे काम पाहत आहेत

