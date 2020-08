मोठी ब्रेकिंग ! शहराला चार दिवसाआड तर हद्दवाढ भागाला पाच दिवसाआड पाणी 

सोलापूर : सोलापूर- विजयपूर रोडवरील टाकळी बंधाऱ्यातून शहराला पाणीपुरवठा करणारी 52 वर्षांपूर्वीची जलवाहिनी पुन्हा फुटली. पाणी गळती झाल्याने महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. 14) त्याठिकाणी भेट दिली. पाईपलाईन जुनी झाल्याने वारंवार गळती होत असून फुटलेली पाईपलाईन दुरुस्तीची कार्यवाही युध्दपातळीवर सुरु आहे. मात्र, शहराला काही दिवस चारदिवसांआड तर हद्दवाढ भागाला पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होणार आहे. पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन गुरुवारी (ता. 13) रात्री फुटल्याने पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला होता. पाणी मोठ्या प्रमाणावर साचल्याने काम करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. ही पाईपलाईन 1968 रोजी घातलेली असून आता गंज चढल्याने वारंवार तिला गळती होऊ लागला आहे. आतापर्यंत दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. तरीही गळती थांबलेली नसून त्यामुळे शहराचा पाणी पुरवठा वारंवार विस्कळीत होऊ लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाईपलाईन बदलण्यात यावी, अशी मागणी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी केली. जुनी पाईपलाईन बदलून त्याठिकाणी नवीन पाईपलाईन टाकण्यात संदर्भात आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढता येईल, असेही महापौर यन्नम यांनी यावेळी सांगितले. नव्या पाईपलाईनचा प्रस्ताव

शहरात तीन दिवसाआड तर हद्दवाढ भागत चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. पाईपलाईन फुटल्याने आणि वारंवार गळती होऊ लागल्याने आता शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पाणी पुरवठा चार दिवसाआड तर हद्दवाढ भागातील पाणी पुरवठा पाच दिवसाआड होईल, असे महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांनी पाईपलाईनचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सांगितले. संध्याकाळपर्यंत पाईपलाईनची दुरुस्त होऊन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचेही ते म्हणाले. पाईपलाईन जुनी झाल्याने टाकळी ते सोरेगाव ही पाईपलाईन पूर्णपणे बदलण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पाणी सभागृह नेते श्रीनिवास करली, पुरवठा अधिकारी संजय धनशेट्टी, सहाय्यक अभियंता ऊस्तरगी आदी उपस्थित होते.

Web Title: Water for four days in the solapur city and five days in the city border area