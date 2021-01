सोलापूर : सोलापूर शहरात ऑल इंडिया मजलिस- ए- इतेहाद्दूल मुसलमिन पक्षाचा (एमआयएम) विस्तार होत आहे. युवकांबरोबर आता महिलाही एमआयएममध्ये येत आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात, प्रभागात 50 टक्के मतदान महिलांचे आहे. हेच मतदान निर्णायक असते. महिला पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवेशामुळे एमआयएमची ताकद वाढणार असल्याचा विश्‍वास एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केला. बहुजन वंचित आघाडीतून एमआयएममध्ये प्रवेश केलेल्या रेश्‍मा मुल्ला यांची एमआयएमच्या महिला जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. एमआयएमच्या कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात मुल्ला यांच्यासोबत यावेळी अनेक महिलांनी एमआयएममध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना शहराध्यक्ष शाब्दी बोलत होते. शाब्दी म्हणाले, पक्षात आता महिलाही सक्रीय होत आहे. वाहेदा भंडाले, रेश्‍मा मुल्ला यांनी आता जास्तीत जास्त महिलांना एमआयएमचे विचार पटवून द्यावेत. या महिलांमुळे एमआयएमला बळीकटी मिळाली असल्याचेही शाब्दी यांनी सांगितले. रेश्‍मा मुल्ला म्हणाल्या, एमआयएमने दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडून पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न करु. यावेळी नगरसेवक काझी जहागिरदार, नगरसेविका वाहेदा भंडाले, मेडिकल आघाडी जिल्हाध्यक्ष महजर कुरेशी, वाहतूक जिल्हाध्यक्ष रियाज सय्यद, कामगार जिल्हाध्यक्ष शकिल शेख, विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष इस्माईल नदाफ यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Web Title: Women will increase the strength of MIM, City President Shabdi felicitates new Women District President Reshma Mulla