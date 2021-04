बार्शी (सोलापूर) : शहरातील श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित पॉलिटेक्‍निक कॉलेज येथील कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये चिखर्डे (ता. बार्शी) येथील कोरोना पॉझिटिव्ह तरुणाने आत्महत्या केली असून, बार्शी शहर पोलिसांत घटनेची नोंद झाली आहे. आत्महत्येची माहिती समजताच इतर रुग्णांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. उमेश भागवत कोंढारे (वय 37, रा. चिखर्डे) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. वैद्यकीय अधिकारी सुधीर घोडके यांनी पोलिसांत माहिती दिली. ही घटना मंगळवारी (ता. 6) पहाटे साडेचारच्या दरम्यान घडली. पॉलिटेक्‍निक कॉलेज या कोव्हिड सेंटर येथे सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना ठेवण्यात आले असून, उमेश कोंढारे याचा रिपोर्ट 31 मार्च रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला होता. आरोग्य प्रशासनाने नंतर त्याच्या कुटुंबातील आई, पत्नी, दोन मुले यांची कोरोना चाचणी घेतली असता सर्वजण पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्यामुळे सर्वांनाच पॉलिटेक्‍निक कॉलेज कोव्हिड केअर सेंटर येथे ठेवण्यात आले होते. कोव्हिड सेंटरच्या पहिल्या मजल्यावर रुग्णांनी कपडे, साड्या धुवून वाळत टाकलेल्या असतात. तेथे स्वच्छतागृह आहे. मंगळवारी पहाटे साडेचारच्या दरम्यान उमेश कोंढारे पहिल्या मजल्यावर गेला आणि त्याने वाळत घातलेली साडी घेऊन स्वच्छतागृहाच्या खिडकीला साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आधीच कुटुंबीयांना दिली होती कल्पना

उमेश कोंढारे कोरोना पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर चार दिवस स्वत:च्या घरीच औषध उपचार घेतले होते. त्यानंतर त्यास अस्वस्थ वाटू लागल्याने 3 एप्रिलपासून बार्शी येथे कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये औषध उपचारासाठी दाखल केले होते, अशी माहिती डॉ. सुधीर घोडके यांनी सांगितली. 5 एप्रिल रोजी सायंकाळपासूनच उमेश सारखे बडबड करत होता. त्याच्या कुटुंबीयांकडे माझे काही खरे नाही, मी आता जगत नाही, मला टेन्शन आले आहे, माझ्या मुलांना व्यवस्थित सांभाळा व तुम्ही व्यवस्थित राहा, अशा प्रकारची बडबड करत होता, असे दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे. पोलिसांनी उमेशची आई व पत्नी यांचे व्हिडिओग्राफी केलेले जबाब नोंदविले आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

