झेडपी सीईओ दिलीप स्वामी म्हणाले, सोलापूर ग्रामीणमधील विक्रेत्यांना कोरोना चाचणी बंधनकारक 

सोलापूर : कोरोनाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता गृहीत धरून सोलापूर जिल्हा परिषदेच्यावतीने "माझे गाव, कोरोनामुक्त गाव' हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानाची सुरुवात सोमवारपासून (ता. 7) होणार आहे. ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांना या अभियानातून कोरोना चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे विक्रेते ही चाचणी करून घेणार नाहीत त्यांचा विक्री परवाना रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहितीही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. "माझे गाव, कोरोनामुक्त गाव' अभियानाची माहिती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिवरत्न सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव, प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्‍वर राऊत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी म्हणाले, एक विक्रेता कोरोना बाधित झाल्यास त्याच्यापासून अनेकांना लागण होऊ शकते. त्यामुळे विक्रेत्यांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून को-मॉर्बिड व्यक्ती आणि विक्रेते यांची प्राधान्याने कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. 7 डिसेंबरला अभियान सुरु झाल्यानंतर 10 डिसेंबरला गाव पातळीवर या अभियानाच्या बैठका होणार आहेत. या बैठकांच्या माध्यमातून या अभियानाची माहिती ग्रामस्थांना दिली जाणार आहे. या अभियानातून 15 डिसेंबर रोजी गावा गावांमध्ये प्रभात फेरी काढली जाणार आहे. या प्रभातफेरीत विद्यार्थ्यांचा समावेश असणार नाही. त्या गावांमध्ये असलेले शासकीय कर्मचारी, कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्ती व इतर ग्रामस्थांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. डॉ. जाधव म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. या व्यक्तींना कोरोनानंतर उपचार करण्यासाठी पोस्ट कोव्हिड सेंटर सुरु करण्याचे नियोजन आहे.

