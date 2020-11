जिल्ह्यात 142 जण कोरोनामुक्त : नवे 51 रूग्ण...दोघांचा मृत्यू 

सांगली- जिल्ह्यात आज आरटीपीसीआर आणि ऍन्टीजेन चाचणीत 51 कोरोना बाधित रूग्ण आढळले. दिवसभरात मिरज व आटपाडी तालुक्‍यात प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोघांचा मृत्यू झाला. दिवसभरात 142 जण कोरोनामुक्त झाले. गेल्या काही दिवसापासून कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या कमी होत असून आरोग्य यंत्रणेसह सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे. दिवाळी सणाच्या निमित्ताने गर्दी होत असून काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. तसेच पोलिसांकडून विना मास्कप्रकरणी कारवाई केली जात आहे. त्याचा परिणाम जाणवत आहे. आज दिवसभरात आरटीपीसीआर चाचणीत 260 रूग्ण तपासले. त्यापैकी 35 जण कोरोना बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 1119 रूग्ण तपासल्यानंतर 20 जण बाधित आढळले. एकुण 55 बाधित आढळले. त्यापैकी 51 जिल्ह्यातील आणि चौघे परजिल्ह्यातील आहेत. 51 रूग्णांमध्ये आटपाडी तालुक्‍यात 3, जत 13, कडेगाव 5, खानापूर 8, मिरज 6, पलूस 1, तासगाव 6, वाळवा 2 आणि महापालिका क्षेत्रातील 7 रूग्णांचा समावेश आहे. आज कवठेमहांकाळ व शिराळा तालुक्‍यात कोरोना बाधित रूग्ण आढळले नाहीत. दिवसभरात दोघांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी एक मिरज तालुक्‍यातील व दुसरा आटपाडी तालुक्‍यातील आहे. दिवसभरात 142 जण कोरोनामुक्त झाले. सध्या 94 रूग्ण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 77 जण ऑक्‍सिजनवर आणि 17 रूग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत.

जिल्ह्यातील चित्र-

आजअखेर एकुण बाधित रूग्ण- 46035

सध्या उपचार घेणारे रूग्ण- 560

आजअखेर बरे झालेले रूग्ण- 43802

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत- 1673

परजिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 210

बाधितपैकी चिंताजनक रूग्ण- 94

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 23069

आजअखेर शहरी रूग्ण- 6804

महापालिका क्षेत्र रूग्ण- 16162 कोरोना तालुकानिहाय-

आटपाडी- 2221

जत- 2017

कडेगाव- 2775

कवठेमहांकाळ- 2382

खानापूर- 2708

मिरज- 4412

पलूस- 2558

शिराळा- 2231

तासगाव- 3236

वाळवा- 5333

महापालिका-16162

एकुण= 46035



Web Title: 142 corona free in the district: 51 new patients. both died