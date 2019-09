सातारा : विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना प्रत्यक्ष प्रचारासाठी अत्यंत कमी दिवस मिळणार आहेत. सर्व मतदारांपर्यंत कसे पोचायचे, याबाबत सर्वांनाच चिंता वाटत आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करायची मुदत ता.27 सप्टेंबरपासून असली, तरी घटस्थापनेपर्यंत म्हणजे ता.29 सप्टेंबरपर्यंत कोणी अर्ज दाखल करतील, अशी शक्‍यता धूसर आहे. पितृपंधरवडा संपल्यावर म्हणजेच ता.30 सप्टेंबरपासूनच या प्रक्रियेला प्रारंभ होईल, अशी चर्चा आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करायची अंतिम तारीख ता.चार ऑक्‍टोबर आहे. उमेदवारांचा अर्ज भरणे, प्रतिज्ञापत्रके, संपत्तीचे विवरण याची गोळाबेरीज करून अर्ज दाखल करेपर्यंत हा काळ निघून जाईल. सात ऑक्‍टोबरला अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने त्या दिवशी प्रत्येक मतदारसंघाचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. त्या दिवसापासून खऱ्या अर्थाने प्रचाराला प्रारंभ होणार आहे. यातही ता.आठ ऑक्‍टोबरला दसरा असल्याने त्या दिवशी प्रचार शक्‍य होणार नाही. ता.21 ऑक्‍टोबरला मतदान असल्याने 48 तास अगोदर प्रचाराच्या तोफा थंडावणार म्हणजे ता. 19 ऑक्‍टोबरला संध्याकाळी जाहीर प्रचार थंडावणार. त्यामुळे ता. 4 ते 19 ऑक्‍टोबर असे अवघे 15 दिवसच जाहीर प्रचाराला मिळणार आहेत. प्रचाराला पंधराच दिवस मिळणार अशी चिन्हे आहेत. यातही प्रचार हा दिवसातील काही ठराविक तासच शक्‍य होतो. रात्री दहानंतर प्रचार करता येत नाही आणि सकाळी लवकर प्रचाराला गेले तरी कार्यकर्ते येत नाहीत, ही डोकेदुखी सर्वच राजकीय पक्षांपुढे आहे. ऐनवेळेस उमेदवारी मिळाल्यास... ज्या उमेदवाराचे नाव शेवटच्या क्षणी जाहीर होईल, त्यांना तर मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी अक्षरशः पळापळच करावी लागेल. दहा-बारा दिवसांत किती मतदारांपर्यंत पोचायचे, हा सर्वच मतदारसंघांत प्रश्‍न उभा राहणार आहे. वरुणराजा नेमका या काळात बरसला, तर प्रचारावरही त्याचा परिणाम होणार आहे.

Web Title: 15 days of campaigning; the picture of the fight will be clear on October 7