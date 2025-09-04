Eco-friendly Ganesh Visarjan in Satara: 17,000 idols immersed in artificial ponds, 77 tons of nirmalya collected

Eco-friendly Ganesh Visarjan in Satara: 17,000 idols immersed in artificial ponds, 77 tons of nirmalya collected

Sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News:'कृत्रिम कुंडांमध्ये १७ हजारांवर गणेशमुर्तींचे विसर्जन'; निर्माल्य संकलन ७७ टनहून अधिक, तीन दिवसांत ४५ हजार मूर्तींचे विसर्जन

Green Ganeshotsav: महापालिकेसह विविध संस्था-संघटनांचे प्रयत्न आहेत. जवळपास ७७ टन निर्माल्याचे संकलन झाले आहे. ते नदीऐवजी महापालिकेकडे सोपवण्याबाबत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १३९९ भाविकांनी ‘श्रीं’च्या मूर्तीचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करून आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.
Published on

सांगली: महापालिका क्षेत्रातील १७ हजारांवर भाविकांनी आतापर्यंतच्या विसर्जनाच्या तीन दिवसांत कृत्रिम कुंडात ‘श्रीं’चे विसर्जन करीत प्रदूषणमुक्त कृष्णा नदी उपक्रमास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. नदीत निर्माल्य, ‘श्रीं’चे विसर्जन टाळावे, यासाठी महापालिकेसह विविध संस्था-संघटनांचे प्रयत्न आहेत. जवळपास ७७ टन निर्माल्याचे संकलन झाले आहे. ते नदीऐवजी महापालिकेकडे सोपवण्याबाबत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १३९९ भाविकांनी ‘श्रीं’च्या मूर्तीचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करून आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.

Loading content, please wait...
Sangli
district
city
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganapti Visarjan
Marathi News Esakal
www.esakal.com