पश्चिम महाराष्ट्र
Sangli News:'कृत्रिम कुंडांमध्ये १७ हजारांवर गणेशमुर्तींचे विसर्जन'; निर्माल्य संकलन ७७ टनहून अधिक, तीन दिवसांत ४५ हजार मूर्तींचे विसर्जन
सांगली: महापालिका क्षेत्रातील १७ हजारांवर भाविकांनी आतापर्यंतच्या विसर्जनाच्या तीन दिवसांत कृत्रिम कुंडात ‘श्रीं’चे विसर्जन करीत प्रदूषणमुक्त कृष्णा नदी उपक्रमास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. नदीत निर्माल्य, ‘श्रीं’चे विसर्जन टाळावे, यासाठी महापालिकेसह विविध संस्था-संघटनांचे प्रयत्न आहेत. जवळपास ७७ टन निर्माल्याचे संकलन झाले आहे. ते नदीऐवजी महापालिकेकडे सोपवण्याबाबत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १३९९ भाविकांनी ‘श्रीं’च्या मूर्तीचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करून आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.