Sangli Crime: प्रियकराच्या मदतीने २२ वर्षीय पत्नीने झोपेतच पतीला संपवलं; आधी प्रेमविवाह, नंतर दुसऱ्यावर जडला जीव, आता बाळासोबत कोठडीत

सांगली: येथील पोळ मळा परिसरात आनंद सर्जे (वय २८) याचा झोपेत गळा दाबून खून केल्याचे समोर आले. त्यानंतर पत्नी पल्लवी आनंदा सर्जे (वय २२) व प्रियकर दीपक आप्पासाहेब आजमाने (वय २१, बिरनाळे कॉलेजजवळ, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट) या दोघांना अटक केली. दोघांना ३० जूनपर्यंत पोलिस कोठडी दिली. मृत आनंद हा दारू पिऊन सतत त्रास देत असल्याने त्याचा खून केल्याची दोघांनी कबुली दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मृत आनंद सर्जे आणि संशयित दीपक आजमाने हे दोघेजण राम मंदिरजवळील एका रेडिमेड कपड्याच्या शोरूममध्ये सेल्समन म्हणून कार्यरत होते. दोघेही जत तालुक्यातील, तसेच दूरचे नातेवाइक असल्यामुळे सर्जे याच्याकडे दीपकचे येणे-जाणे होते. आनंदला दारूचे व्यसन असल्यामुळे तो दारू पिल्यानंतर घरी येऊन पत्नी पल्लवीला सतत त्रास देत होता. त्यांना दोन मुले असून त्यापैकी एक बाळ लहान आहे. .आनंदच्या घरी येणे-जाणे असल्यामुळे पल्लवी आणि दीपक यांच्यात प्रेमसंबंध जुळले होते. दीपक हा पल्लवीला होत असलेला त्रास बघून तिला आधार देत होता. गुरुवारी (ता. २५) रात्री आनंदा आणि पत्नी यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर तो झोपी गेला. तेव्हा पल्लवीने प्रियकर दीपकला बोलवून घेतले. तो आल्यानंतर दोघांनी झोपेत असलेल्या आनंदा याचे हात-पाय ओढणीने बांधून हाताने गळा दाबून खून केला. खुनानंतर पल्लवीने नातेवाइकांना बोलावून पती बेशुद्ध पडल्याचे सांगून ‘सिव्हिल’मध्ये उपचारांस दाखल केले..मात्र डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान आनंदच्या मृत्यूबाबत संशय निर्माण झाला. त्यामुळे मिरजेत शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर आनंदच्या नातेवाइकांनी गुड्डापूर येथे गावाकडे अंत्यसंस्कार केले. दरम्यान, मृत आनंदच्या गळ्यावरील ओरखडे पाहून संशय निर्माण झाला होता. त्यामुळे विश्रामबाग पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने तपास सुरू केला. पत्नी पल्लवी आणि प्रियकर दीपक यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला. दोघांना ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी आनंद हा दारू पिऊन त्रास देत असल्यामुळे त्याचा गळा दाबून खून केल्याची कबुली दिली. विश्रामबाग पोलिस अधिक तपास करत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...बाळासोबत कोठडीतआनंद सर्जे व पल्लवी यांचा प्रेमविवाह झाला होता. दोघांना दोन मुले आहेत. त्यापैकी एक बाळ लहान आहे. मोठ्या मुलास नातेवाइकांकडे सोपवले. तर लहान बाळासमवेत पल्लवीची पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.