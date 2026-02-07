पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : मतदानाची रणधुमाळी सुरू! जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी १० आगारांतून ३०० एसटी बस रवाना

300 ST Buses : प्रचाराचा धुरळा खाली बसताच आजपासून प्रत्यक्ष मतदानाची तयारी सुरू झाली असून, २० हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि मतदान साहित्य पोहोचविण्यासाठी जिल्ह्यातील १० आगारांतून तब्बल ३०० एसटी बस रवाना करण्यात आल्या आहेत.
State transport buses carrying election staff

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवेखेड : गेली आठ दिवस सुरू असलेला प्रचाराचा धुरळा काल बसला आणि प्रत्यक्षात मतदानाची वेळ काही तासांवर आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. आजपासून जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांवर तब्बल २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

