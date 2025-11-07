पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Jilha Bank Scam : सांगली जिल्हा बँकेत ५० कोटींचा घोटाळा, आजी-माजी संचालक, अधिकाऱ्यांना नोटिसा; काय आहे प्रकरण

Sangli District Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल ५० कोटींचा आर्थिक घोटाळा प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात आजी-माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, तपासाला वेग आला आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल ५० कोटींचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli District Bank scam : सांगली जिल्हा बँकेच्या कलम ८८ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती उठवल्यानंतर आता याप्रकरणी पुन्हा आजी-माजी संचालकांसह तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटिस काढण्यात आली आहे. बँकेचे ५० कोटी ५८ लाखांचे नुकसान केल्याप्रकरणी २६ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.

Sangli
Jayant Patil
sangli district bank
sangli Collector office
police Sangli
Sangli District Bank Election

