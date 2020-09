जिल्ह्यात 827 कोरोनामुक्त...नवे 607 रूग्ण : दिवसभरात 28 जणांचा मृत्यू 

सांगली- जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या चाचण्यांमध्ये 607 रूग्ण पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळले. दिवसभरात 827 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. तर आज जिल्ह्यातील 26 आणि परजिल्ह्यातील दोन अशा 28 जणांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आज कोरोना निदानासाठी दिवसभरात "आरटीपीसीआर' च्या 1380 चाचण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये 293 रूग्ण पॉझिटीव्ह आढळले. तर ऍन्टीजेनच्या 1415 चाचण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये 338 जण पॉझिटीव्ह आढळले. दोन्ही चाचण्या मिळून 631 रूग्ण बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी 607 रूग्ण जिल्ह्यातील तर 24 रूग्ण परजिल्ह्यातील आहेत. जिल्ह्यातील 607 कोरोना बाधितांपैकी 159 रूग्ण महापालिका क्षेत्रातील आहेत. पैकी 81 रूग्ण सांगलीतील आणि 78 रूग्ण मिरजेतील आहेत. ग्रामीण भागात 374 आणि शहरी भागात 74 रूग्ण आढळले. तालुक्‍यातील चित्र पाहिले तर आटपाडी तालुक्‍यात 84, जत 27, कडेगाव 43, कवठेमहांकाळ 37, खानापूर 23, मिरज 65, पलूस 23, शिराळा 30, तासगाव 46, वाळवा 70 याप्रमाणे रूग्ण आढळले. जिल्ह्यात आज 26 रूग्णांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. त्यापैकी महापालिका क्षेत्रातील 8, आटपाडी तालुका 2, जत 1, कडेगाव 1, कवठेमहांकाळ 2, खानापूर 2, मिरज 4, पलूस 1, शिराळा 1, वाळवा 4 याप्रमाणे रूग्ण मृत झाले. परजिल्ह्यातील सातारा व कोल्हापूर येथील प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आज दिवसभरात 827 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. सद्यस्थितीत 1084 रूग्ण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 964 जण ऑक्‍सिजनवर आहेत. तर 120 रूग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. सद्या 8406 रूग्णांवर उपचार सुरू असून त्यापैकी 6048 रूग्ण होम आयसोलेशनमध्ये उपचार घेत आहेत. जिल्ह्यातील चित्र- आजअखेर जिल्ह्यातील रूग्ण- 32832

सध्या उपचार घेणारे रूग्ण- 8406

आजअखेर कोरोनामुक्त- 23193

जिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 1233

परजिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 172

सध्या चिंताजनक रूग्ण- 1084

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 14824

आजअखेर शहरी रूग्ण- 4998

महापालिका क्षेत्र रूग्ण-13010



Web Title: 827 corona free in the district. 607 new patients: 28 deaths in a day