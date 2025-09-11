Inspirational Army Journey : गुगलवरही शोधता न येणाऱ्या गावातली पोरगी लेफ्टनंट बनली, ८ वेळा अपयशावर मात; सांगलीच्या 'स्वरुपा'ची जबरा कहाणी

Defence Exam Motivation : जांभळेवाडी (ता. शिराळा) येथील स्वरुपा महादेव हवालदार हिने कोणतीही शिकवणी न लावता ऑनलाइन मार्गदर्शनावर जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर सैन्यात लेफ्टनंटपद मिळवले. लहानपणी पाहिलेले स्वप्न सत्यात उतरवले. तिने तीन वर्षे अथक प्रयत्न केले. आठ वेळा अपयश पचवून नवव्या वेळी यश मिळवले..स्वरुपाचे प्राथमिक शिक्षण जांभळेवाडी जिल्हा परिषद शाळेत झाले. शिराळा येथे माध्यमिक शिक्षण कन्या शाळा, इचलकरंजी येथे उच्च माध्यमिक, तर पुण्यातील बिबवेवाडी येथे विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट टेक्निकल कॉलेज येथे मेकॅनिकल इंजिनिअर येथे पूर्ण झाले. कॉलेज कॅम्पसमार्फत जिंदाल (जेएसडब्ल्यू) बल्लारी येथे दोन वर्षे नोकरी केली..माध्यमिक शिक्षण घेत असताना इंडियन आर्मी टेक्निकल ऑफिसरसाठी माहिती घेऊन सैन्य दलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले. माहिती मिळवण्यासाठी सातत्याने सलग तीन वर्षे कसोशीने प्रयत्न सुरू होते. ऑनलाइन कोचिंगमार्फत मार्गदर्शन घेतले. इंडियन आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्ससाठी परीक्षा दिल्या. कोणत्याही अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले नाही..Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.आठ वेळा पदरी निराशा आली, तरी ध्येयापासून तिने मत विचलित केले नाही. कितीही अपयश आले तरी घ्यायची नाही, असा तिने ठाम निश्चय केला. अनेक प्रयत्नांनंतर नवव्या वेळी लेफ्टनंटच्या परीक्षेत यशस्वी झाली. स्वप्न सत्यात उतरवले. आई, वडील प्राथमिक शिक्षक आहेत. शिराळा तालुक्याच्या लौकिकात तिच्या निवडीने आणखी भर पडली.टेक्निकल विभागातून सैन्यात अधिकारी होता येते, याची माहिती मिळवून प्रयत्न केले. कर्नाटकातील जिंदाल कंपनीत असताना इंग्रजीचा सराव झाला. त्याचा लाभ मुलाखतीवेळी झाला. सर्व शिक्षकांच्या सहकार्याने मला यश मिळाले. आई-वडिलांनी सहकार्य केल्याने स्वप्न पूर्ण झाले.-स्वरुपा हवालदार, लेफ्टनंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.