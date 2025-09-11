पश्चिम महाराष्ट्र

Inspirational Army Journey : गुगलवरही शोधता न येणाऱ्या गावातली पोरगी लेफ्टनंट बनली, ८ वेळा अपयशावर मात; सांगलीच्या 'स्वरुपा'ची जबरा कहाणी

जांभळेवाडी (ता. शिराळा) येथील स्वरुपा महादेव हवालदार हिने कोणतीही शिकवणी न लावता ऑनलाइन मार्गदर्शनावर जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर सैन्यात लेफ्टनंटपद मिळवले.
Sandeep Shirguppe
Defence Exam Motivation : जांभळेवाडी (ता. शिराळा) येथील स्वरुपा महादेव हवालदार हिने कोणतीही शिकवणी न लावता ऑनलाइन मार्गदर्शनावर जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर सैन्यात लेफ्टनंटपद मिळवले. लहानपणी पाहिलेले स्वप्न सत्यात उतरवले. तिने तीन वर्षे अथक प्रयत्न केले. आठ वेळा अपयश पचवून नवव्या वेळी यश मिळवले.

