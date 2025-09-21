पश्चिम महाराष्ट्र

1.5 Crore Theft Delhi : दिड कोटींची दिल्लीत चोरी करून सांगलीत लपले, एका पुराव्यावर सगळं आलं बाहेर...

High Value Robbery : दिल्ली येथील एका सराफी पेढीत पोलिस असल्याची बतावणी करत कोट्यवधींचा डल्ला मारणाऱ्या दोघांना दिल्ली व एलसीबीच्या पोलिस पथकाने गजाआड केले.
Sandeep Shirguppe
दिल्लीतील फर्शबझार येथील सराफ पेढीत पोलिस असल्याची बतावणी करून कोट्यवधींचा डल्ला मारणाऱ्या प्रशांत राजकुमार कदम (वय २५) आणि शुभम राजाराम कांबळे (वय २६) यांना दिल्ली व एलसीबी पोलिसांनी अटक केली.

संशयितांकडून १ किलो ४०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने व बिस्किटे, ३ किलो चांदी आणि ११ लाख ९१ हजार रुपये रोकड असा एकूण १ कोटी ५६ लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त झाला.

संशयित सांगली जिल्ह्यातील असल्याचे तांत्रिक तपासाद्वारे उघडकीस आले; त्यांना सांगलीत ताब्यात घेऊन चौकशी केली, त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली व लपवलेला मुद्देमाल पोलिसांना दिला; नंतर दिल्ली न्यायालयातून चार दिवसांची ट्रान्झिट रिमांड मिळाली.

Stolen Money Recovery Delhi : दिल्ली येथील एका सराफी पेढीत पोलिस असल्याची बतावणी करत कोट्यवधींचा डल्ला मारणाऱ्या दोघांना दिल्ली व एलसीबीच्या पोलिस पथकाने गजाआड केले. त्यांच्याकडून १ किलो ४०० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि बिस्किटे, ३ किलो चांदी आणि ११ लाख ९१ हजारांची रोकड असा एकूण १ कोटी ५६ लाख २० हजारांचा ऐवज जप्त केला. संशयित प्रशांत राजकुमार कदम (वय २५ रा. सोनी) आणि शुभम राजाराम कांबळे (वय २६ रा. आरग सध्या कळंबी) अशी त्यांची नावे आहे.

