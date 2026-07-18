Almatti Dam Water Level Latest Update : आलमट्टी धरणाचे पाणी केवळ पिण्यासाठीच; कृष्णा भाग्य जल निगमचा आदेश, शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता

बेळगाव : आलमट्टी धरणातील पाणीसाठा अजूनही समाधानकारक नाही. आलमट्टी धरणातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने भविष्यात नागरिक आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली (Karnataka Almatti Dam water storage news) आहे. या पार्श्वभूमीवर आलमट्टी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून कोणत्याही शेतकऱ्याने खरीप पिकांची पेरणी करू नये. तसेच सध्यातरी आलमट्टी धरणाचे पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखीव ठेवले आहे, असे कृष्णा भाग्य जल निगमच्या धरण सुरक्षा विभागाने सांगितले आहे. .कृष्णा भाग्य जल निगमचे अधीक्षक अभियंता बी. एस. पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ही माहिती दिली आहे. बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त तसेच जलसंपदा विभागाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय जाहीर केला आहे..Sindhudurg Rain Update : 6 दिवसांनंतर पाऊस आला खरा, पण...; सिंधुदुर्गातील भात पिकावर मोठे संकट! हवामान विभागाचा 'हा' अंदाज चिंता वाढवणार.पत्रकानुसार, यंदा मॉन्सूनात मोठी तूट असल्यामुळे राज्यातील अनेक धरणांमध्ये पाण्याची आवक अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, पुढील काही महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जलनीती आणि राज्य जलनीतीनुसार उपलब्ध पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. त्यामुळेच राज्यातील सर्वच जलाशयात सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा नागरिक व जनावरांच्या गरजांसाठी राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..Automatic Weather Centers : हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणार की खोळंबा? रत्नागिरीतील 739 ग्रामपंचायतींमध्ये जागा निश्चित, पण 'या' 42 गावांचं काय?.आलमट्टी धरणात ८९ टीएमसी पाणीचिक्कोडी : दमदार पावसामुळे आलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. १७) धरणाची पाणीपातळी ५१७.४० मीटरवर पोहोचली आहे. तर धरणात सध्या ८९.५३४ टीएमसी (७२.७४ टक्के) इतका साठा झाला आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात सरासरी ५,६७६ क्युसेक पाण्याची आवक झाली, तर २,५९७ क्युसेक विसर्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.