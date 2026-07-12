Sangli Politics : जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का! ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांचे पद रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय; आता 15 दिवसांत काय होणार?

ईश्वरपूर (सांगली) : ईश्वरपूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचे नगराध्यक्ष पद रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिले. पेठ- सांगली रस्त्यावरील हॉटेल व लॉजच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून दाखल तक्रारीवर सुनावणीनंतर ही कारवाई करण्यात (Sangli Collector's Order Explained) आली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे ईश्वरपूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय मलगुंडे यांना मान्य नसल्यास १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. आता पुढील कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडी काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जयकर जाधव यांनी मलगुंडे यांच्या बसस्थानकाजवळील इमारतीच्या बांधकाम परवानगी व नियमितीकरणाबाबतची माहिती व त्यासंबंधी जोडलेली सर्व कागदपत्रे, नकाशे यांची सही-शिक्क्यानिशी असलेली नक्कल माहिती अधिकारात मागवली होती. माहिती अधिकारात मिळालेल्या सर्व प्रती जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांना हा अर्ज दिला होता. या अर्जाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन नगरपालिकेकडून अहवाल मागितला होता..FDA Milk Raid Rumour : तुकाराम मुंडेंची एवढी भीती? FDA धाडीच्या एका अफवेने दूध चालकांनी शेकडो लिटर दूध ओतलं रस्त्यावर; 'त्या' व्हिडिओनं वाढवलं दुधातील भेसळीचं गूढ.अहवाल आल्यानंतर २४ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पहिली सुनावणी झाली होती. आनंदराव मलगुंडे हे गेली कित्येक वर्षे नगरपालिकेत नगरसेवक, नगराध्यक्ष व सध्याही नगराध्यक्ष आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून ही इमारत बांधली आहे, असे जाधव यांचे म्हणणे होते..जाधव यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर काल सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रे, सात-बारा उतारे, फेरफार नोंदी, नकाशे, भूमी अभिलेख विभागाचा अभिप्राय, तसेच इतर पुराव्यांचे परीक्षण केले. त्यानंतर भूमापन क्रमांक ८/१अ, ८/१अ/१२, ८/१अ/१३, ८/१ब, ८/२ व ११ या मिळकतींमध्ये पेठ-सांगली राज्य महामार्गालगत अतिक्रमण करून बेकायदेशीर व अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा निष्कर्ष आदेशात नोंदविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, नगराध्यक्ष आनंदराव संभाजी मलगुंडे यांनी संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे..Tukaram Mundhe FDA Action : गुजरात-एमपी टू जळगाव...! तुकाराम मुंडेंनी चार्ज घेताच 'गुटखा किंग'चे धाबे दणाणले; गुटखा माफिया एकमेकांच्या उठले जिवावर, सूड उगवण्याचा प्रयत्न.आमचे शिवसेना वाहतूक सेनेचे जिल्हाप्रमुख घनश्याम ऊर्फ जयकर जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अवैध आणि अनधिकृत बांधकामाबाबत अपात्रतेची मागणी करत अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.-आनंदराव पवार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख.सुनील मलगुंडे यांच्याबाबतही सुनावणी होणारजयकर जाधव यांनी तक्रार दाखल करताना नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे व त्यांचे बंधू नगरसेवक सुनील मलगुंडे या दोघांचा उल्लेख केला होता. आजच्या सुनावणीत नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अपात्रतेचा आदेश देण्यात आला आहे. काही दिवसांत सुनील मलगुंडे यांच्याबाबतही सुनावणी होणार आहे. त्यात काय आदेश येणार, याबाबतही उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.