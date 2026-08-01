Anna Bhau Sathe Jayanti : कोणतेही औपचारिक शिक्षण नाही, तरीही रचला इतिहास! डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा अन् अण्णा भाऊंच्या प्रतिभेचा असा होता संगम

-डॉ. नितीन रणदिवेAnna Bhau Sathe Jayanti 2026 : मराठी साहित्याला पांढरपेशी चौकटीतून बाहेर काढून थेट झोपडपट्ट्या, शेतमजूर आणि कामगारांच्या चाळींत आणून उभे करणारे युगपुरुष म्हणजे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे. कोणतेही औपचारिक शिक्षण न मिळताही केवळ अनुभव, सूक्ष्म निरीक्षण आणि अद्वितीय प्रतिभेच्या जोरावर त्यांनी मराठी साहित्यात एक नवा इतिहास रचला. त्यांची वैचारिक धारणा ही साम्यवाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी तत्त्वज्ञानाच्या समन्वयावर अधिष्ठित होती..अण्णा भाऊ साठे यांची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे त्यांची शोषित, कष्टकरी आणि उपेक्षित समाजाशी असलेली अढळ वैचारिक बांधिलकी. त्यांनी आपल्या साहित्यातून दलित, भटके-विमुक्त आणि कामगार वर्गाला केवळ सहानुभूती न दाखवता स्वाभिमानी ‘नायकत्व’ दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘भाकरीपेक्षा स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे’ या विचाराला शिरोधार्य मानून त्यांच्या साहित्यातील नायक-नायिका व्यवस्थेचे गुलाम न बनता अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणाऱ्या आणि लढणाऱ्या होत्या. ‘पृथ्वी ही शेषाच्या मस्तकावर तरलेली नसून कष्टकऱ्यांच्या तळहातावर पेललेली आहे,’ हा त्यांचा विचार मानवी श्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा होता..अण्णा भाऊंच्या साहित्यलेखनातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रेरणा दिसून येते. देव, दैव, धर्म नाकारून विज्ञानदृष्टी अंगीकारून लेखन केले. तमाशात गणेश स्तवन असते, त्यांनी लोकनाट्यात देशस्तवन आणले. गणानंतरच्या गवळणीत राधा-कृष्ण- पेंद्याऐवजी शेतकरी, कामगार, सावकार अशी पात्रे आणली..Miraj Panchayat Samiti : मिरज पंचायत समितीच्या इमारतीवर डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाचा फलक; अधिकारी गैरहजर अन् पोलिसांसमोरच चिटकवली अक्षरे, नामकरणावरून गोंधळ सुरु.‘प्रथम मायभूच्या चरणा, छत्रपती शिवबा चरणा, स्मरोनि गातो, कवना...’ असं ते म्हणतात, तेव्हा त्यांची खरी साहित्यप्रेरणा लक्षात येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवार्थ लिहिलेल्या पोवाड्यांची ही सुरुवात आहे. या ओळींतून कवी मायभूमीला आणि छत्रपती शिवरायांना वंदन करून आपल्या काव्याला (कवनाला) ते सुरुवात करतात. साहित्यातून सामाजिक परिवर्तन हा धागा अण्णा भाऊंनी आयुष्यभर जपला. अण्णा भाऊंनी कलेला केवळ मनोरंजनाचे माध्यम न मानता सामाजिक व राजकीय प्रबोधनाचे शस्त्र बनवले. त्यांनी पारंपरिक तमाशाचे रूपांतर आधुनिक लोकनाट्यात केले..संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात शाहीर अमर शेख व गव्हाणकर यांच्यासोबत ‘लाल बावटा’ कलापथकाच्या माध्यमातून डफाच्या कडकडाटाने त्यांनी जनजागृती केली. सीमाभागातील मराठी माणसाच्या वेदनेला वाट करून देणारी त्यांची ‘माझी मैना गावावर राहिली’ ही रचना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अजरामर प्रेरणागीत बनली. अण्णा भाऊंचे साहित्य जात, धर्म, वर्ग आणि प्रदेशाच्या सीमा ओलांडून माणुसकीचा संदेश देते. देव-दैव नाकारून विज्ञाननिष्ठा आणि सामाजिक समतेचा (भीमराव आणि मार्क्स यांच्या विचारांचा) ध्यास घेतलेला हा निधड्या छातीचा शाहीर मराठी साहित्यातील अक्षय्य ऊर्जास्रोत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.