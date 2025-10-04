Anna Bhau Sathe Statue : साहित्यरत्न आण्णा भाऊ साठे यांचा पुतळा बसवल्याने अचानक गोंधळ, तासगावमध्ये पोलिसांची धावपळ

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तीव्र आंदोलनमातंग समाजाचे नेते प्रशांत सदामते यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतरही प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.आरक्षण उपवर्गीकरण आणि ‘भारतरत्न’ची मागणीसमाजाने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण, डॉ. अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’, पुण्यात मातंग समाजासाठी ‘आर्टी’ संस्था आणि सांगली, तासगावात पूर्णाकृती पुतळे उभारणीच्या मागण्या केल्या.प्रशासनाची धावपळ व आश्वासनअचानक झालेल्या आंदोलनामुळे पोलिस आणि महसूल विभाग धावला. तहसीलदार अतुल पाटोळे आणि मुख्याधिकारी सुधाकर लेंडवे यांनी दोन जागांचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. .Tasgaon Police : मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी पाच दिवस उपोषणाला बसलेले समाजाचे नेते प्रशांत सदामते यांच्या मागण्यांची प्रशासनाने दखल न घेतल्याने आज पहाटे तासगाव बसस्थानक चौकात साहित्यरत्न डॉ. अण्णा भाऊ साठे यांचा प्रतीकात्मक पुतळा बसवून आंदोलन करण्यात आले. अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे प्रशासन, पोलिसांची धावपळ उडाली..तासगाव तहसीलदार कार्यालयासमोर मातंग समाजाचे नेते प्रशांत सदामते पाच दिवस उपोषणासाठी बसले होते. आरक्षणाचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’प्रमाणे उपवर्गीकरण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका व नोकरभरती थांबवावी. न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती रद्द करावी. साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉ. अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्यावा.पुण्यात मातंग समाजासाठी मुख्य ‘आर्टी’ संस्था उभारावी, निधी उपलब्ध करून द्यावा. सांगली, तासगाव येथे अण्णा भाऊ यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यांची उभारणी करावी. मिरज रेल्वे जंक्शनचे नामकरण ‘डॉ. अण्णा भाऊ साठे रेल्वे जंक्शन’ असे करावे, यांसह अन्य मागण्यांसाठी २९ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी उपोषण सुरू होते..Sangli Crime News : उच्चभ्रू वस्तीत चोरी करायला गेले अन् अंगभरून मार खाऊन आले, सांगलीत मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?.प्रशासनाकडून उपोषणाची दखल न घेतल्याने आज पहाटे पाचच्या सुमारास तासगाव बसस्थानक चौकातील स्थानकाच्या मोकळ्या जागेत सदामते व कार्यकर्त्यांनी अचानक डॉ. अण्णा भाऊ साठे यांचा पुतळा आणून बसवत पुष्पहार अर्पण करून उद्घाटन केले. अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे पोलिस, ‘महसूल’ची धावपळ उडाली. प्रशासनाने कार्यकर्त्यांची समजूत घालून पुतळा हटवला.तासगाव पालिकेने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास दोन जागा सुचवून व जागेचे प्रस्ताव लवकरच वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्याचे लेखी आश्वासन तहसीलदार अतुल पाटोळे, मुख्याधिकारी सुधाकर लेंडवे यांनी दिले. दरम्यान, भाजपचे तालुकाप्रमुख स्वप्नील पाटील यांच्या उपस्थितीत फळांचा रस घेऊन उपोषण सोडण्यात आले. आकाश तिवडे, राम मोरे, अमित कांबळे, हेमंत मोहिते, श्रीकांत लोखंडे, गणेश लोखंडे, रोहित वासनिक, राजू साठे, दादासो कस्तुरे, विनय सपकाळ उपस्थित होते..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. आंदोलन का करण्यात आले?➡️ प्रशासनाने प्रशांत सदामते यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणाची दखल घेतली नाही, त्यामुळे आंदोलन करण्यात आले.2. आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या होत्या?➡️ आरक्षणाचे उपवर्गीकरण, अण्णा भाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’, पुण्यात ‘आर्टी’ संस्था, तसेच सांगली व तासगावात पुतळे उभारणी.3. आंदोलन कुठे झाले?➡️ तासगाव बसस्थानक चौकात पहाटे पाचच्या सुमारास..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.