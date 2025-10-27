Atpadi Accident : 'अपघातातील जखमी आणखी एकाचा मृत्यू'; शेगावला दर्शन घेतले अन्..

आटपाडी: अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा, अंजनगाव मार्गावर शनिवारी (ता. २५) दुपारी झालेल्या भीषण अपघातातील गंभीर जखमीतील एकाचा आज उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मुकुंड पुरुषोत्तम देशपांडे (वय ६०, गोमेवाडी) असे मृताचे नाव आहे. .दरम्यान, रविवारी सायंकाळी अपघातातील तिघाही मृतांचे मृतदेह अमरावती उपजिल्हा रुग्णालयातून गावी निघाले होते. गोमेवाडी (ता. आटपाडी) येथील आठ तरुण देवदर्शनासाठी शुक्रवारी खासगी गाडी घेऊन गेले होते. जाताना वाटेत आणखी एका जोडीदाराला सोबत घेतले. काल सकाळी शेगावला दर्शन घेतले. त्यानंतर दुपारी प्रवासात सर्वांनी एकत्रित जेवण करून पुढील प्रवासाला निघाले. .दुपारी चारच्या दरम्यान अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा अंजनगाव मार्गावर त्यांची जीप व एसटी बसची समोरासमोर धडक झाली. त्यात जीप चालक आप्पासाहेब आतकरी (खटाव, जि. सातारा) आणि दस्तगीर मुलाणी (गोमेवाडी, ता. आटपाडी) यांचा मृत्यू झाला. दोन गंभीर जखमी व इतर पाच जण जखमी होते. दोघांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. त्यातील एकाचा आज सकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मुकुंद देशपांडे (वय ६०, गोमेवाडी, ता. आटपाडी) असे अपघातातील तिसऱ्या मृताचे नाव आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.