कर्नाटकातील 'त्या' प्रकरणातील संशयितांचा न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज...

बेळगाव - पद्मावत चित्रपट प्रदर्शनाला आक्षेप घेत एसपीएम रोड प्रकाश चित्रपटगृहाजवळ पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आल्याच्या आरोपाखाली दाखल प्रकरणांमध्ये पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणांतील संशयित ऋषीकेश मुरली, साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या प्रकरणांतील संशयित प्रवीण चतुरला बेळगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतिय न्यायालयात आज (ता.13) हजर करण्यात आले. संशयित आरोपींतर्फे जामीनसाठी अर्ज करण्यात आला आहे. दरम्यान, पेट्रोल बॉम्ब फेकून घातपात घडविण्याचे प्रकरण संवेदशिल आहे. त्यासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे दावा वर्ग केला जात आहे. त्याबाबतची आज दुपारी कार्यवाही होणार आहे. बेळगाव येथील एसपीएम रोडवरील प्रकाश चित्रपटगृहाजवळ 25 जानेवारी 2018 मध्ये पेट्रोल बॉम्ब फेकून दंगल घडवण्याचे षडयंत्र होते. पद्मावत चित्रपटाला विरोध दर्शविण्यासाठी पेट्रोल बॉम्ब फेकले होते. खडेबाजार पोलिसांनी पहिल्यांदा काही संशयितांना अटक केली. पण, चौकशीत मोठे षडयंत्र आहे. बंगळूर येथील पत्रकार गौरी लंकेश, साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यामागील संशयित असल्याचे स्पष्ट झाले. संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये गौरी लंकेश हत्या प्रकरणांमधील संशयित ऋषीकेश मुरली व कलबुर्गी हत्या प्रकरणांमधील संशयित चतूरचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासाठी वॉरंट बजावून हजर राहण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार आज मुरली व चतूरला हजर करण्यात केले. संशयितांनी सशर्त जामीनसाठी अर्ज केला आहे. यावर दुपारी सुनावणी होणार आहे. संशयित विरोधातील गुन्हे गंभीर आहे. पेट्रोल बॉम्ब फेकून घातपातचा प्रयत्न होता. विषय संवेदनशिल आहे. त्यासाठी हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले जाणार आहे. याबाबत प्रक्रियाही आज (ता.13) दुपारी पार पाडली जाणार आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतिय न्यायालयात दाव्याची सुनावणी सुरू आहे. संशयित आरोपीतर्फे ऍड. शरद मुंडरगी, ऍड. शामसुंदर पत्तार, ऍड. प्रताप यादव यांनी काम पाहिले. पाहा - Video : खरच त्या गाण्याने कोरोना जाणार का...? मी निर्दोष; पोलिसांनी गोवले संशयित आरोपीपैकी ऋषीकेश मुरली बंगळूरमधील कारागृहामध्ये आहे. संशयित चतूर धारवाडमधील कारागृहात आहे. चतूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतिय न्यायालयातून सुनावणी झाल्यानंतर पोलिस संरक्षणातून बाहेर पडताना आणि वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना पाहून मी निर्दोष आहे. मला पोलिसांनी गोवल्याचा मोठ्याने ओरडून सांगितले. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

